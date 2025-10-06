Összegzést adott ki a rendőrség a Pécs Pride után, büntetőeljárásokat is kezdeményeztek, de a részletekről nem írtak semmit

A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfival szemben pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak, írja a Pécs Pride után kiadott összegzésében a rendőrség. A rövid közlemény szerint, „egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfival szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek”.

Mint azt a rendőrség is megjegyzi, „a városban közel egy időben számos – köztük több ellentétes célú – gyűlés zajlott, részben azonos helyszíneken”, vagyis a Pécs Pride mellett voltak kísérletek ellendemonstrációkra is, így a közleményből nem derül ki, hogy melyik említett eset mely eseményekhez kapcsolódik. Egy férfit például, aki nekirontott egy zebrajelmezes nőnek, bilincsben vittek el, erre pont van tippünk.

A többire nincs.

Hiába tiltották be, a Pécs Pride látványosan dübörgött, írtuk helyszíni riportunkban szombaton, amelyet ide kattintva lehet elolvasni.