Szalay-Bobrovniczky: Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt is veszélyes a magyar emberek biztonságára

Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt is veszélyes a magyar emberek biztonságára, mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Hír Tv-s Bayer-show-ban. A honvédelmi miniszter azt állította, a volt vezérkari főnök méltatlanná vált arra, hogy katona legyen. A tartalékosi szerződését azért bontotta fel, mert „sérült katonai minőségében”, így már nem lehet a katonák példaképe.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: neki „a magyar katonai morál” érdekében kellett fellépnie. Szerinte Ruszin-Szendi Romulusz katonaként és elemzőként is folyamatosan olyan nyilatkozatokat tesz, ami a háború irányába mutat, és ez őt magát is veszélyessé teszi.

Ruszin-Szendi Romulusz még nem méltatlan és nem veszélyes korában, Orbán Viktorral és Szalay-Bobrovniczky Kristóffal Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fisher Zoltán/MTI/MTVA

A miniszter előzőleg a Mandiner Hotel Lentulai című adásában is beszélt erről. Ott a kérdésre, hogy „ha nyer a Tisza, hullhat magyar katonák vére mások háborújáért?”, így válaszolt: „Abszolút!” Azt is állította: megörökölte Ruszin-Szendi Romuluszt, akivel „komoly szakmai kérdésekben voltak komoly vitáik”, és végül arra jutott, hogy alkalmatlan vezérkari főnöknek. (via 24.hu)