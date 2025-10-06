„Szégyellné egy értelmes ember” – Orbán Balázs a legújabb posztjában olyat ukránozott, hogy Török Gábor szerint azzal átlépett bizonyos határokat

Rövid posztban, de magához képest meglehetősen keresetlen szavakkal ment neki a miniszterelnök politikai igazgatójának Török Gábor. A politológus olyanokat írt, hogy „a politizálás időnként komoly agyi redukciót követel meg”, vagy hogy a politika logikája olyasmire is rákényszerítheti az azzal foglalkozókat, „amiket más körülmények között bizony szégyellne egy értelmes ember”.

Török szerint minden oldalon akadnak „olyan politikusok, akik bizonyos szellemi és morális határokat nem lépnek át, és valójában pont ez adja az erejüket, ettől különlegesek”, azonban „az utóbbi időben sajnos már eggyel kevesebben vannak”. És bár nem írja le az érintett nevét, a szövege alá képként beillesztett Orbán Balázs-poszt egyértelművé teszi, hogy rá gondol.

Ebben a mindössze kétmondatos, néhány soros posztban az miniszterelnök politikai éceszgébere akkorát ukránozott, hogy azt tanítani fogják a digitális polgári harcosok köreiben. Ötször írta le a több mint három év orosz agressziót nyögő ország nevét ellenséges kontextusban, arra kihegyezve, hogy a Tisza párt vezetője ennek az ellenséges országnak az embere (a Tisza appját, ami miatt eddig amerikai befolyást emlegettek, hirtelen ukránosította a Fidesz-kommunikáció).

Mondjuk Orbántól (a Balázstól) nem meglepő egy cseppet sem az ukránok elleni, tehát logikusan oroszpárti kommunikáció. Hiszen ő volt az, aki tavaly ősszel, nem egészen egy hónappal az október 23-i évforduló előtt arról beszélt, hogy Magyarország nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben:

„Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna.”