Szó nélkül leszavazta a Fidesz azt a javaslatot, ami a gyermekvédelmi dolgozók béremelését tette volna lehetővé

Az összes kormánypárti képviselő leszavazta azt a javaslatot, amely a gyermekvédelmi költségek megemelésének lehetőségét tárgyalta volna ki – írja a Telex a bizottság ellenzéki tagjaira hivatkozva. Bár a bizottság elnöke megkérte, hogy indokolják döntésüket, a képviselők szó nélkül nemmel szavaztak.

A javaslat, amelyet Jámbor András és Szabó Tímea képviselők jegyeznek, magába foglalta a gyermekvédelmi dolgozók béremelésének lehetőségét, valamint az államilag gondozott gyerekek étkeztetésére szánt keretösszeg emelését is. A javaslat elfogadásával mindössze annyi történt volna, hogy tárgysorozatba veszik az indítványt.

Vajda Zoltán, a bizottság független elnöke pedig azt írta: „Elnöki jogkörömet már-már túllépve, már a tanári hangomon szólítgattam őket, próbáltam szóra bírni a fideszes képviselőket, hogy legalább védjék meg az álláspontjukat. De ők szemlesütve hallgattak.”