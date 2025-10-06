Több ezer volt rázott meg egy férfit a gödi Samsung-gyárban, kártérítésért perel

Villanyszerelőként dolgozott Gödön, a Samsung gyárában, a koreai cég egy szintén koreai alvállalkozójánál az az akkor 33 éves férfi, aki csaknem hétezer voltos áramütést szenvedett 2022 októberében. Életveszélyes állapotban került kórházba mentőhelikopterrel, az egész teste égett.

Egy évig volt kórházban, mire kikerült onnan, elveszítette a munkáját. A rendőrség eljárást indított a koreai munkavezető ellen, az a vizsgálat még tart. A koreai alvállalkozó, a Kumyang Green Power viszont az eset óta kivonult az országból, míg az a munkaerő-kölcsönző, aki őt kiközvetítette villanyszerelői munkára a gyárba, már megszűnt.





A férfi a Samsungtól kért kártérítést, a cég csak annyit közölt a válaszlevelében, hogy sajnálják az nehéz életkörülményeit, de sem közvetlen, sem közvetett felelősségük nincs az ügyben. Az orvosai szerint nagyjából harminc bőrhelyreállító műtétre lenne szüksége, aminek mintegy 50 millió forintos költségét az állam nem finanszírozza. (RTL Híradó)