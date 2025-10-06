Zebratámadás és bolondozás

reggel 4
Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító – de nem egyedüli – hírlevele, benne a hétvége legfontosabb híreivel.

Belföld

Megbékélésmenet helyett Juhász Péter expolitikus mellett tüntetett a Polgári Ellenállás. Puzsér Róberten kívül egy tucat ember szólalt fel, köztük az a Látó János is, aki Juhász videójában beszélt egy ózdi gyermekotthonban történt visszaéléséről és Zsolt bácsiról. Az ügyészség által tanúként kihallgatott Juhász is színpadra lépett. Azt mondta, nem fél, és szeretné, ha a gyermekotthonok áldozatai sem félnének előállni a történeteikkel.

Fotó: Németh Dániel/444

Ahhoz képest, hogy februárban a miniszterelnök még kidobott időnek minősítette a Pride szervezését, a Budapest után vidéken is méltóságteljes menetet tartottak. Voltak ellentüntetők is, közülük egy férfi nekirontott egy zebrajelmezes nőnek, de végül bilincsben vitték el.

Fotó: Bankó Gábor/444

Komolytalan, bohóc, bolond. A miniszterelnök elkezdte Magyar Pétert támadni a korábban Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter ellen is bevetett módszerekkel. Közben tovább emeli a tétet, szálasizik, rákosizik és második vonalas tiszásokat is célba vesz. A miniszterelnök ellenfeleivel szemben Semjén Zsolt azonban majdhogynem szent ember.

Semjén Zsolt Orbán Viktorral egyeztet az Országgyűlés 2022. október 4-i ülésén.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Semjén felhívta a fideszes képviselőt, aki nyíltan bírálta őt a gyermekotthonok világával szembeni érzéketlensége miatt. Karácsony Gergely szerint ha nem lesz folyószámlahitele Budapestnek, nem lesz miből nyitni a boltot januárban. Orbán Viktor bejelentette: jön a fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak is, igaz, részben már eddig is létezett ilyen. A DK frissen bemutatott 106 jelöltje nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben, legalábbis Dobrev Klára szerint.

A Demokratikus Koalíció jelöltbemutatója 2025. október 5-én
Forrás: A DK Facebook-oldala

A múlt héten egy egész ország megismerte Bazsát. A 18 éves fiú halmozottan sérült, nem tud beszélni, járni, nem önellátó, etetik, pelenkázzák. „Egyszemélyes gyermek”, 24 órás felügyeletre szorul. A magyar jogrend miatt az édesanyjának be kellene perelnie a 18 éves gyermekét, hogy meginduljon a gondnokság alá helyezés. Piczkó Katalinnal, Bazsa édesanyjával beszélgettünk.

Piczkó Katalin
Fotó: Kristóf Balázs/444

Külföld

Babiš pártja, az ANO a vártnál simábban nyert, de saját potenciális koalíciós partnereitől vett el szavazatokat. A kormánypártok kicsit jobban szerepeltek a vártnál, viszont akaratlanul is az ANO-t segítették. Miért túlzás politikai felfordulásról beszélni Csehországban és mi várható Babištól?

Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

Oroszországban a propaganda mindig szórakoztatás is, mivel ez is piaci környezetben működik, mondja Petr Gulenko. A hazáját elhagyó újságíró-szerkesztő-producerrel az orosz propagandamédiában szerzett személyes tapasztalatairól, a politikai talkshow-kban megjelenő erőszakról, a hazugságok és a tények értelmezése közötti különbségekről beszélgettünk.

Petr Gulenko
Fotó: Bankó Gábor/444

A Hamász beleegyezett Trump 20 pontos békejavaslatának néhány pontjába. Abba is, hogy lemond a Gázai övezet feletti kormányzásról, az Egyesült Államok pedig felszólította Izraelt, hogy hagyja abba Gáza bombázását. Netanjahu arról beszélt, hogy „a Hamászt lefegyverezzük, és Gázát demilitarizáljuk – akár a könnyebb, akár a nehezebb úton, de ez meg fog történni.”

Fotó: JIM WATSON, JEFF KOWALSKY/AFP

Film

Le akarta tiltani a randiapp-milliárdos a róla készült filmet, pedig neki nincs sok oka a panaszra. Na és a nézőknek? Megnéztük a Swiped című életrajzi filmet a Bumble alapítójáról, a valaha volt első techmilliárdos nőről.

Fotó: Hilary Bronwyn Gayle/20th Century Studios

Költészet

A Barokk burjánzó, torz, féregszerű betegség, amely megszállja a valóságot – mondja Nemes Z. Márió. De hogy mi a Barokk, az már csak a verseiből, az Irgalom és számonkérés című, a Könyvfesztiválra a Jelenkornál megjelent kötetéből derül ki. Ebből olvas a szerző, ahogy ez Az író hangja című podcastünkben szokás.

Borízű

Erzsébetváros kikel önmagából. Zsolt bácsi week. Tiszaburai választási csalás. Föltámadt a Kádár. Baksa-Soós János, az underground szelleme. Koncepció Szegeden. Winkler rollert tesztel.

Fotó: 444

Jeti Mozi

Dér András és Hartai László 40 évvel ezelőtt forgatott filmjét az 1985-ös szépségversenyről és Molnár Csilla haláláról egy hete mutattuk be a Jeti Moziban. A rendezőkkel beszélgettünk arról, miről akartak eredetileg forgatni, mikor vált nyilvánvalóvá számukra a rengeteg disznóság, ami a versenyt körüllengte, és mit szóltak a szépségkirálynő öngyilkosságához.

reggel 4 juhász péter Karácsony Gergely csehország nemes z. márió Trump hamász kocsis máté Egyesült Államok oroszország Molnár Csilla látó jános Izrael Dobrev Klára ano Bazsa semjén zsolt Petr Gulenko hírlevél Andrej Babis puzsér róbert gázai övezet 444 hírlevél Piczkó Katalin polgári ellenállás orbán viktor Greta Thunberg reggel 4 Demokratikus Koalíció Benjamin Netanjahu
