Zebratámadás és bolondozás

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító – de nem egyedüli – hírlevele, benne a hétvége legfontosabb híreivel.
Megbékélésmenet helyett Juhász Péter expolitikus mellett tüntetett a Polgári Ellenállás. Puzsér Róberten kívül egy tucat ember szólalt fel, köztük az a Látó János is, aki Juhász videójában beszélt egy ózdi gyermekotthonban történt visszaéléséről és Zsolt bácsiról. Az ügyészség által tanúként kihallgatott Juhász is színpadra lépett. Azt mondta, nem fél, és szeretné, ha a gyermekotthonok áldozatai sem félnének előállni a történeteikkel.
Ahhoz képest, hogy februárban a miniszterelnök még kidobott időnek minősítette a Pride szervezését, a Budapest után vidéken is méltóságteljes menetet tartottak. Voltak ellentüntetők is, közülük egy férfi nekirontott egy zebrajelmezes nőnek, de végül bilincsben vitték el.
Komolytalan, bohóc, bolond. A miniszterelnök elkezdte Magyar Pétert támadni a korábban Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter ellen is bevetett módszerekkel. Közben tovább emeli a tétet, szálasizik, rákosizik és második vonalas tiszásokat is célba vesz. A miniszterelnök ellenfeleivel szemben Semjén Zsolt azonban majdhogynem szent ember.
Semjén felhívta a fideszes képviselőt, aki nyíltan bírálta őt a gyermekotthonok világával szembeni érzéketlensége miatt. Karácsony Gergely szerint ha nem lesz folyószámlahitele Budapestnek, nem lesz miből nyitni a boltot januárban. Orbán Viktor bejelentette: jön a fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak is, igaz, részben már eddig is létezett ilyen. A DK frissen bemutatott 106 jelöltje nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben, legalábbis Dobrev Klára szerint.
A múlt héten egy egész ország megismerte Bazsát. A 18 éves fiú halmozottan sérült, nem tud beszélni, járni, nem önellátó, etetik, pelenkázzák. „Egyszemélyes gyermek”, 24 órás felügyeletre szorul. A magyar jogrend miatt az édesanyjának be kellene perelnie a 18 éves gyermekét, hogy meginduljon a gondnokság alá helyezés. Piczkó Katalinnal, Bazsa édesanyjával beszélgettünk.
Babiš pártja, az ANO a vártnál simábban nyert, de saját potenciális koalíciós partnereitől vett el szavazatokat. A kormánypártok kicsit jobban szerepeltek a vártnál, viszont akaratlanul is az ANO-t segítették. Miért túlzás politikai felfordulásról beszélni Csehországban és mi várható Babištól?
Oroszországban a propaganda mindig szórakoztatás is, mivel ez is piaci környezetben működik, mondja Petr Gulenko. A hazáját elhagyó újságíró-szerkesztő-producerrel az orosz propagandamédiában szerzett személyes tapasztalatairól, a politikai talkshow-kban megjelenő erőszakról, a hazugságok és a tények értelmezése közötti különbségekről beszélgettünk.
A Hamász beleegyezett Trump 20 pontos békejavaslatának néhány pontjába. Abba is, hogy lemond a Gázai övezet feletti kormányzásról, az Egyesült Államok pedig felszólította Izraelt, hogy hagyja abba Gáza bombázását. Netanjahu arról beszélt, hogy „a Hamászt lefegyverezzük, és Gázát demilitarizáljuk – akár a könnyebb, akár a nehezebb úton, de ez meg fog történni.”
Le akarta tiltani a randiapp-milliárdos a róla készült filmet, pedig neki nincs sok oka a panaszra. Na és a nézőknek? Megnéztük a Swiped című életrajzi filmet a Bumble alapítójáról, a valaha volt első techmilliárdos nőről.
A Barokk burjánzó, torz, féregszerű betegség, amely megszállja a valóságot – mondja Nemes Z. Márió. De hogy mi a Barokk, az már csak a verseiből, az Irgalom és számonkérés című, a Könyvfesztiválra a Jelenkornál megjelent kötetéből derül ki. Ebből olvas a szerző, ahogy ez Az író hangja című podcastünkben szokás.
Erzsébetváros kikel önmagából. Zsolt bácsi week. Tiszaburai választási csalás. Föltámadt a Kádár. Baksa-Soós János, az underground szelleme. Koncepció Szegeden. Winkler rollert tesztel.
Dér András és Hartai László 40 évvel ezelőtt forgatott filmjét az 1985-ös szépségversenyről és Molnár Csilla haláláról egy hete mutattuk be a Jeti Moziban. A rendezőkkel beszélgettünk arról, miről akartak eredetileg forgatni, mikor vált nyilvánvalóvá számukra a rengeteg disznóság, ami a versenyt körüllengte, és mit szóltak a szépségkirálynő öngyilkosságához.
Megbékélés miatt tüntettek volna, azonban csütörtökön az ügyészség házkutatást tartott Juhász Péternél, ezért most inkább vele szolidarítanak.
„HA NEM TESZIK, AZZAL MAGUK VÁLNAK P.D.FIL MENTEGETŐVÉ.”
Mit kerestek a youtubernél a Szőlő utcai ügy nyomozói? Miért vonta magához az ügyet az ügyészség? És hol tart a javítóintézet körüli botrány feltárása? Hétfő reggel 8-tól élőben keressük a válaszokat.
Ahhoz képest, hogy februárban a miniszterelnök még kidobott időnek minősítette a Pride szervezését, a Budapest után vidéken is méltóságteljes menetet tartottak.
Földre akarta vinni, aztán egy vizes palackkal tarkón vágta.
Komolytalan, bohóc, bolond. A miniszterelnök elkezdte Magyar Pétert támadni a korábban Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter ellen is bevetett módszerekkel. Közben tovább emeli a tétet, szálasizik, rákosizik és második vonalas tiszásokat is célba vesz.
Nagyon sokat segítettünk a Jóistennek abban, hogy az országa ezen a földön ha nem is jön el, de megközelítődjék, mondta a miniszterelnök a Heteknek.
A miniszterelnök szerint „az egykor keresztény Európában új szelek fújnak, és a kontinens mára a templomrombolók civilizációjává vált” de Közép-Európa még kitart, és itt még tudják, ha „elvész a kereszténység, oda a haza is”.
Junghausz Rajmund maga is gyerekotthonban nevelkedett, ezért is döbbent meg Semjén mondatain.
Ha pedig csődbe menne a város, akkor nem fog lemondani, hiszen szerinte ez nem az ő politikai felelőssége.
A beruházási hitelek eddig is 3 százalékos fix kamatozásúak voltak, így Orbán bejelentése nem annyira „óriási”, ahogy ő beharangozta.
Nem rejtőzködnek, nem hátrálnak meg, nem statiszták, nem néhány hónapos kampányra szerződtek, mondta róluk Dobrev.
A héten egy egész ország megismerte Bazsát. A 18 éves fiú halmozottan sérült, nem tud beszélni, járni, nem önellátó, etetik, pelenkázzák. „Egyszemélyes gyermek”, 24 órás felügyeletre szorul. A magyar jogrend miatt az édesanyjának be kellene perelnie a 18 éves gyermekét, hogy meginduljon a gondnokság alá helyezés. Piczkó Katalinnal, Bazsa édesanyjával beszélgettünk.
Babiš pártja, az ANO a vártnál simábban nyert, de saját potenciális koalíciós partnereitől vett el szavazatokat. A kormánypártok kicsit jobban szerepeltek a vártnál, viszont akaratlanul is az ANO-t segítették. Miért túlzás politikai felfordulásról beszélni Csehországban és mi várható Babištól?
Oroszországban a propaganda mindig szórakoztatás is, mivel ez is piaci környezetben működik, mondja Petr Gulenko. A hazáját elhagyó újságíró-szerkesztő-producerrel az orosz propagandamédiában szerzett személyes tapasztalatairól, a politikai talkshow-kban megjelenő erőszakról, a hazugságok és a tények értelmezése közötti különbségekről beszélgettünk.
Legalább harmincan megsérültek.
Az orosz hadsereg több mint 50 rakétával és 500 drónnal támadta Ukrajnát. Lengyelország riasztotta a vadászgépeket a légtere védelmére, de riadó volt Litvániában is.
A Hamász beleegyezett Trump 20 pontos békejavaslatának néhány pontjába. Abba is, hogy lemond a Gázai övezet feletti kormányzásról.
A Hamász és Izrael közti tárgyalások hétfőn kezdődnek. Közben százezrek tüntettek Európa nagyvárosaiban Palesztina mellett.
A svéd klímaaktivistát másodszor tartóztatták le az izraeli hatóságok, mert hajóval akart segélyszállítmányt vinni Gázába.
Na és a nézőknek? Megnéztük a Swiped című életrajzi filmet a Bumble alapítójáról, a valaha volt első techmilliárdos nőről.
Nemes Z. Márió olvas fel Irgalom és számonkérés című új kötetéből.
Erzsébetváros kikel önmagából. Zsolt bácsi week. Tiszaburai választási csalás. Föltámadt a Kádár. Baksa-Soós János, az underground szelleme. Koncepció Szegeden. Winkler rollert tesztel.
Dér András és Hartai László 40 évvel ezelőtt forgatott filmjét az 1985-ös szépségversenyről és Molnár Csilla haláláról egy hete mutattuk be a Jeti Moziban. A rendezőkkel beszélgettünk arról, miről akartak eredetileg forgatni, mikor vált nyilvánvalóvá számukra a rengeteg disznóság, ami a versenyt körüllengte, és mit szóltak a szépségkirálynő öngyilkosságához.