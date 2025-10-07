Az Árulók producere szerint nem teljesen érti a játékszabályokat Hajdú Péter, aki most perrel fenyegetőzik

„Nekem mindvégig volt egy ilyen furcsa érzésem, már a játék kezdetekor is, a játék alatt is, hogy Péter valamiért, ismeretlen okból nem érti teljesen a szabályokat” – ezt az RTL-en futó Az Árulók című taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality producere, Nyári Gábor mondta Hajdú Péterről Sebestyén Balázsék reggeli rádióműsorában, miután kiderült, hogy Hajdúval kötbért fizettetnének, mert szabályt, ezzel együtt pedig szerződést szegett a műsorban.

Hajdú Péter a játékban áruló, vagyis gyilkos volt, és kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta a bent maradt játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, szintén gyilkos volt. „Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók, és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: Te is fiam, Brutus!” – mondta kiesésekor a többi játékosnak.

Nyári szerint Hajdú „nem értette, hogy mi a különbség az Áruló által a játékban tanúsított árulás, és az Igazság Körében tett árulás között”. „Ő nagyon megharagudott Gáborra (Az Árulók egy másik játékosa, Korom Gábor – a szerk.), részben okkal, vagy bizonyos mértékig érthetően, azért mert hátba támadta, de egyébként teljesen szabályosan. Az erre adott reakciója is azt mutatja, hogy most sem érti teljesen, miért hibázott” – mondta Nyári Gábor, aki a kötbér fizetésére való kötelezésről is beszélt.

„Játékon belül egy Árulónak muszáj úgy tennie, mintha ártatlan lenne. Ez a játékának a lényege, hogy folyamatosan színlel. És mit csinál egy ártatlan? Nyomoz. És ha én titkos gyilkosként leleplezem az Árulótársamat, akkor semmi mást nem csináltam, mint ártatlanként nyomoztam. Nem azzal leplezem le az Árulótársamat, hogy ő azért Áruló, mert én is az vagyok, ezt a szabálykönyv is tartalmazza, hogy ilyen állítást nem tehet, mert abban a pillanatban értelmét veszti a játék és véget ér.”

Hajdú Péter azonban látványosan más véleményen van, Facebookon azt írta: „Ha ez a hír nem a készülő Kész Átverés show része, akkor arra szeretnék kérni mindenkit, hogy nézze meg az Árulók 5. és 6. epizódját, aztán döntse el maga, hogy ki kit árult el. Ha ezek után bárki is azt gondolja, hogy én árultam el a társamat, akkor két dolog lehetséges: vagy a tér-idő kontinuum bomlott meg vagy az elméje. Tali a bíróságon.”

(via Blikk)