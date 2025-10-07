Csak három olyan választókerület van Magyarországon, ahol 2006 óta minden egyes alkalommal más-más politikus nyer

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Amikor Magyar Péterre vártam múlt keddi miskolci fóruma után, a városi politikai viszonyokról beszélgettem az egyik helyi újságíróval. Érdekességként említette, hogy miközben Csöbör Katalin 2010 óta képviselő az egyik miskolci választókerületben, a másikban ciklusok óta folyamatos a cserélődés.

Miután alaposabban átnéztem az utóbbi évtizedek választásainak eredményét, kiderült, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2. számú választókerület országos rekorder. Ez az egyike annak a három választókerületnek, ahol 2006 óta minden ciklusban más képviselőjelölt nyert. Ennél régebb óta tartó sorozata egy választókerületnek sincs.