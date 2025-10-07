Egy iPhone vezette el a brit rendőrséget ahhoz a bandához, ami akár 40 ezer lopott telefont is Kínába csempészhetett

A brit rendőrség felszámolt egy nemzetközi bűnbandát, ami az elmúlt évben közel 40 ezer ellopott mobiltelefont csempészett az Egyesült Királyságból Kínába – írja a BBC. Ez volt a Metropolitan Police eddigi legnagyobb telefonlopások elleni akciója: összesen 18 embert tartóztattak le, és több mint 2000 lopott készüléket találtak. A banda a Londonban ellopott telefonok feléért is felelős lehet. A nyomozás egy tavalyi esetből indult, amikor az egyik áldozat bemérte az ellopott telefonját egy Heathrow repülőtér melletti raktárban. Ott egy dobozban még közel 900 másik készüléket is találtak. A telefonokat Hongkongba szállították volna, de sikerült elfogni a szállítmányokat.

A nyomozók két férfit azonosítottak, akiket később le is tartóztattak. Az autójukban fóliába csomagolt lopott telefonokat találtak így próbálták kijátszani a nyomkövetést. A két afgán férfit és egy harmadik, indiai férfit lopott áruval és pénzmosással vádolják. Később még 15 embert vettek őrizetbe. A banda főként Apple-termékeket lopott, mert azok Kínában akár 4 ezer fontot is érhetnek.

Londonban a telefonlopások száma négy év alatt majdnem megháromszorozódott: 2020-ban 28 ezer, 2024-ben már több mint 80 ezer készüléket loptak el. Az országban ellopott mobilok háromnegyede a fővárosból származik, a turisták által látogatott környékek, például a West End és Westminster, különösen veszélyesek.

A londoni Oxford Street járdájára festett figyelmeztető felirat. Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP