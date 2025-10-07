Hajdú Péter szabályt szegett Az Árulókban, kötbért fizettetnek vele

Az RTL-en futó taktikai-pszichológiai-bűnügyi realityben szabályszegés történt, miután az egyik játékost kiszavazták a játékból. Az Árulók hatodik – a tévében hétfőn bemutatott – részében Hajdú Péter búcsúzott a játéktól, elköszönő beszédével azonban, ahogy az RTL is írja, megsértette a játék szabályait és szerződésszegést követett el. (Aki lemaradt volna: ez a játék olyan, mint egy élőszereplős Cluedo: bezárnak egy kastélyba két tucat embert, közülük titokban kiválasztanak pár gyilkost, akiknek minden éjjel meg kell ölniük – ki kell szavazniuk – valakit, a többieknek pedig le kell leplezni őket, szintén egy kiszavazással.)

Hajdú Péter áruló, vagyis gyilkos volt, és kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta a bentmaradt játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, szintén gyilkos volt.

„Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók, és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: Te is fiam, Brutus!” – mondta kiesésekor Hajdú, vagyis bár nevet nem mondott, ebből könnyű kitalálni, hogy a kutyatréner Korom Gáborra gondolt, aki szintén gyilkosként elindította ellene kiszavazáskor a hadjáratát. Ahogy az RTL is írja, az, hogy az egyik gyilkos a másikat elárulja, nem tiltott a játékban, amennyiben ezt „ártatlanként” teszi, vagyis nem hivatkozik arra, hogy onnan tudja, hogy a másik gyilkos, mert ő is gyilkos.

Amit Hajdú tett, vagyis hogy felfedte gyilkostársát, a műsor szabályai szerint tilos. Hajdú Péter ezt természetesen máshogy látja, szerinte ez a kijelentés csak általános idézet volt, és bárki ellen elmondta volna, aki így támadja meg. „Hogyha én arra akartam volna utalni, hogy ő Áruló, akkor azt mondom, hogy láttunk már olyat, hogy valakit 30 ezüstért árultak el” – utalt Júdás árulására a tévés.

A műsorkészítők ezt máshogy látták, szerintük szabályszegés történt: „Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban 4. évadának 6. részében látottak kapcsán a műsort megrendelő RTL Magyarország a formátum nemzetközi jogtulajdonosával történt egyeztetés után arra az álláspontra jutott, hogy Hajdú Péter megsértette a játék írott szabályait és ezzel szerződésszegést követett el.”

Emiatt október 6-án, aznap, amikor a kérdéses rész adásba került, írásban tájékoztatták Hajdú Pétert, hogy vele szemben érvényesíteni kívánják a szerződésében szereplő kötbért.