Havonta több mint százezer forintot kértek a főorvosok az állami kórházi ellátásért, vesztegetéssel gyanúsítják őket

Több száz millió forintot foglaltak le a budapesti rendőrök attól a három kórházi dolgozótól, akiket vesztegetéssel gyanúsítanak, írja a police.hu. A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén. A jogszerűség látszata miatt egy illegális pénztárt is működtettek. Távollétükben a pénzt egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás vette át.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően október 1-én fogták el a három embert. Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le. Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.