„Legalább azt tudja, hogy Szlovákia van” – mondta Hernádi Zsolt az amerikai elnökről, majd egyértelművé tette: a MOL-nak kell az orosz olaj

„Mindenki bírja a fájdalmat, kivéve azt, aki érzi” – ezzel a Shakespeare-idézettel üzent Hernádi Zsolt a Portfolio keddi gazdasági konferenciáján azoknak, akik szerint az európai országoknak, kiemelten Magyarországnak és Szlovákiának le kellene válnia az orosz olajról. A téma az elmúlt hetekben lett igazán forró, miután az európaiak orosz olajvásárlásának leállítását szorgalmazta Donald Trump és a brüsszeli uniós vezetés is.

Az oroszországi tranzitvezetékek, köztük a Barátság (Druzhba).

Bár az amerikai elnököt talán meggyőzte – legalább ideiglenesen – Orbán Viktor, aki egy szeptember végi telefonbeszélgetésben azzal érvelt, hogy nekünk nincs tengerpartunk, így nem tudunk tengeri úton olajat venni. Mármint ha akarnánk se tudnánk, de egyébként látványosan nem is akarunk. A MOL ugyan végzett teszteket a horvát Janaf céggel arról, hogy az Adria kőolajvezetéken mennyi olajat tudnánk behozni az országba, ám annak eredményeit eltérően kommunikálták.

Hernádi Zsolt egyrészt azt mondta Donald Trump Magyarországnak és Szlovákiának címzett üzeneteiről a HVG tudósítása szerint: „Nagyon örülhettünk Trump elnök úr szavainak, mert legalább azt tudja, hogy Szlovákia van.” Másrészt megjegyezte, hogy ez a két ország az orosz olajexportnak csak 4 százalékát adja (Trump ugyebár azzal érvelt, hogy az orosz olaj vevői a háború finanszírozói, ezért kell leállítani ezeket a vásárlásokat).

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Aztán arra figyelmeztetett, hogy komoly kockázata van, ha nem tudnak ellátni egy közép-európai finomítót, márpedig ha a dunai finomító leállna, akkor napi 400 vagonnyi kőolajat kéne beszerezni, ami nem lehetséges. A MOL-vezér ki is mondta, hogy

„A Barátság vezetéket megszoktuk, erre épült a gazdaság.”

És hogy ez mennyire fontos neki, meg szerinte az egész európai iparnak és gazdaságnak, azt jelzi, hogy az előadását azzal a gondolattal zárta: az EU számára most a legnagyobb kockázat a versenyképesség elvesztése, és persze a Barátság vezetéké.