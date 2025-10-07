Kövér László a munkahelyén: Borunkat és demokráciánkat napjainkban egzisztenciálisnak nevezhető veszélyek fenyegetik

„Magyarországon bor és demokrácia egyfajta sorsközösségben léteznek” – ezzel a megállapítással kezdte beszédét Kövér László az Országház Bora 2025 verseny díjátadó ünnepségén a Parlamentben. Az MTI beszámolója szerint a házelnök a felfedezett párhuzamokkal folytatta:

„Borunkat és demokráciánkat napjainkban egzisztenciálisnak nevezhető veszélyek fenyegetik.”

Majd emlékeztetett arra, hogy a 20. században mindkettő sanyarú helyzetből indult:

„a Trianonban megcsonkított, szőlőterületeinek és borpiacának kétharmadát elveszített ország, a vesztes második világháború, majd annak következményeként több mint negyven évnyi kommunizmus és az abból kitörni akaró, de vérbe fojtott forradalom és szabadságharc”.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A jelenkorig folytatta, szerinte a magyar demokráciának a kommunista diktatúrából, a magyar bornak pedig az úgynevezett létező szocializmus okozta igénytelenségből és minőséghiányból kellett feltámadnia, de 1990 után mindkettő újjászületett.” Figyelmeztetett:

„A hazai szőlőtőkéket egy külvilágból érkező vész, az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság nevű betegség veszélyezteti, miközben a szőlővésztől függetlenül a nyugati világ borkultúrája és benne a hazai borkultúra is egyre erősebb támadás alatt áll. Az alkoholmentes bor hasonló képtelenség, mint az Európai Unióban egyre inkább terjedő népakaratmentes demokrácia gyakorlata – figyelmeztetett, hozzátéve: a jelenlegi európai demokráciát – és benne óhatatlanul a magyar demokráciát is – fenyegető legnagyobb veszély a népakarat elfojtása és mellőzése a politika alakításában.”

Végül a hallgatóságnak szegezte a kérdést, ami arról szólt, hogy: „A mai vészterhesen vajúdó világpolitikában és világgazdaságban mi, magyarok meg tudjuk-e védeni népakaraton nyugvó demokráciánkat, és többek között meg tudjuk-e védeni hazai szőlészeteinket és borkultúránkat?”