Különös tiszás adatszivárgásból építi a Fidesz az újabb ukránozós kampányát

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Tisza Párthoz köthető személyes adatok kerültek nyilvánosságra, köztük egy ukrán névvel. Az ügyet az Index hozta nyilvánosságra anélkül, hogy érdemben utánajárt volna az állításainak. A történetre Orbán Viktor is rácsatlakozott egy ukránozós poszttal.

A Tisza állítja, semmi közük az adatbázisban szereplő ukrán fejlesztőhöz, Miroslav Tokarhoz, olyan adatbázisuk, ami kiszivárgott, nincs, és tudomásuk szerint a Tisza appot sem törték fel.

Ugyanakkor az adatok egy része biztosan nem kitalált, beszéltünk több érintettel, akik megerősítették, hogy a róluk kikerült adatok valósak, és beazonosítottak több ismerőst is.

„Nem ismerjük az illetőt, soha nem is álltunk vele kapcsolatban” – válaszolta a Tisza Párt arra a kérdésünkre, hogy ki az a Gordon Aaron, aki Radnai Márk alelnök mellett adminként szerepel az Anon Paste oldalra kitett adatbázisban. Ebben csaknem 18.400 ember adata (adott esetben neve, mobilszáma, e-mail címe és lakcíme) található, és sokan közülük biztosan kötődnek a Tisza Szigetekhez.

„A lista készítője tehette oda ezt a nevet, ráadásul a lista legtetejére, ezért sem kizárható a szándékos lejáratás” – írta a Tisza Párt.

Gordon Aaron neve mellé egy olyan e-mail címet adtak meg, amelyben Miroslav Tokar, egy ungvári ukrán fejlesztő neve van benne. Erre hivatkozva írta meg az Index hétfő reggel, hogy a Tisza Világ app fejlesztésén az ukrán PettersonApps dolgozhatott.

Tokar LinkedIn profilja hétfőn már nem volt elérhető. Írtunk a nyilvánosságra hozott adatbázisban talált e-mail címre, hogy van-e köze az apphoz, de egyelőre nem érkezett válasz. A párt korábban azt közölte a Telex megkeresésére, hogy az appot csak magyarok fejlesztették.

Egy névtelenséget kérő IT-biztonsági szakértő azt mondta, az Anon Paste nevű oldal egy bárki által hozzáférhető platform, amin szöveges tartalmakat, kódrészleteket vagy fájlokat lehet megosztani. Mivel az oldal adatbiztonságot és névtelenséget ígér, gyakran használják a mostanihoz hasonló szivárogtatások közzétételéhez. Forrásunk szerint a közzététel módja, és hogy a támadók próbálták elrejteni magukat mind arra utal, hogy nem amatőr elkövetőkről lehet szó.

Egy másik, szintén névtelenséget kérő IT-szakértő arról beszélt, hogy miután a közzétett adatbázis egy egyszerű szöveges file, azt a nyilvánosságra hozatal előtt könnyen lehet manipulálni, például olyan sorok, nevek hozzáadásával, melyek az eredeti adatbázisban nem szerepeltek. Ezt úgy is megtehették, ha a többi adaton nem változtattak.

„Fuck”

A nyilvánosságra került adatbázis fejléce elég furcsa: a szöveg szerint a webes alkalmazásból származnak az adatok, de az egyik hivatkozásként megadott a tiszasziget.hu domain egyáltalán nem a párthoz, hanem az azonos nevű, egyébként fideszes polgármester vezette településhez kötődik. A Tisza Párt szerint ez is erősíti, hogy le akarták járatni őket.

A nyilvánosságra hozott adatbázis eleje Fotó: Anon Paste

A lista más részei viszont stimmelnek. Több embert felhívtunk, akik megerősítették, hogy a kiszivárgott adatbázisban szereplővel egyezik a „becenevük”, amit az apphoz vagy a webes felülethez adtak meg. Van, akinél csak ez az egy információ szerepel.

Amikor az egyik tiszás kapcsolattartót felhívtuk azzal, hogy megtaláltuk a nevét az adatbázisban, annyit mondott, hogy „fuck”, majd mikor beolvastuk a lakcímét is, egy „ó, basszussal” reagált. Ő régóta tagja az egyik Tisza Szigetnek, a regisztrációkor adta meg részletesen az adatait, még az applikáció előtt.