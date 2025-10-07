Leopárd szökött be egy indonézt szállodába, az egyik szoba előtt vették észre

Pánikot okozott a vendégek körében egy szállodaépületbe bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában – írja az MTI.

Egy leopárd Fotó: CORDIER SYLVAIN / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Agus Arianto, a nyugat-jávai állatvédelmi hatóság vezetője az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, az állatot akkor vettek észre, amikor már feljutott a második emeletre, és egy szoba előtt állt a folyosón. Végül az állatvédelmi hatóság emberei nyugtatólövedékkel tették ártalmatlanná az állatot, és elszállították. Augusztus végén elszabadult egy leopárd egy a szállodától alig 5 kilométerre lévő állatkertből, a hatóságok még vizsgálják, hogy ugyanarról az állatról van-e szó.

A hotel, ahol az eset történt. Fotó: TIMUR MATAHARI/AFP

Indonéziában az utóbbi években többször is előfordult, hogy állatkerti állatok megszöktek. 2021-ben két bengáli tigris szökött meg egy állatkertből Szingkavangban, Nyugat-Kalimantan tartományban, miután napokig tartó esők miatt egy lyuk keletkezett a talajban ketrecük közelében. Egy 47 éves állatkerti gondozót holtan találtak a tigrisketrec közelében, de a tigrisek több más állatot is elpusztítottak. Az egyik tigrist lelőtték, a másikat élve elfogták.