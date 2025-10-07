Magyar megígérte, hogy mindenkit megvédenek, akit bármilyen retorzió vagy fenyegetés ér az adatszivárgás miatt

„Ki fogunk küldeni egy e-mailt minden szigettagnak, minden önkéntesnek, minden olyan embernek, aki letöltötte az applikációt, ha bármi retorzió érné, vagy bármilyen fenyegetés, ott leszünk és meg fogunk mindenkit védeni” – jelentette be a pécsi fórumán Magyar Péter, miután az Index közzétett egy Tisza-párthoz köthető adatbázist. A fájlban 18 400 ember adata mellett számos furcsaságot találni, írtuk reggel, többek közt elsők közt egy ukrajnai fejlesztő nevét olvasni.

A Tisza Párt állítja, a fejlesztőhöz nincs közük, az adatsor eredetét vizsgálják. „Amit most meg tudunk állapítani, hogy valóban szerepelnek rajta a Tisza közösségéhez köthető adatok. Az adathalmaz forrását azonban nem ismerjük. Nekünk ilyen adatbázisunk nincsen. Lehetséges, hogy valaki lejáratási céllal mások által elérhető információkból összerakott egy adatbázist” – közölték kedden reggel.

„Ne higgyétek el a hazugságot! Három hete azt mondták, hogy az applikációt Amerikában fejlesztették, most Ukrajnánál tartunk, de jön már az MI6, jön Brüsszel, jön Soros Gyuri bácsi, őt is aktiválni fogják a választások előtt. (…) Nem szivárognak ki adatok az applikációból. Ami bűncselekménnyel, szánt szándékkal most kijött, az nem az applikációból jött ki. Hogy kihozta ki és hogyan, majd arra is fényt fog deríteni egy szabad nyomozóhatóság és igazságszolgáltatás”

– jelentette ki Magyar.