Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem függesztette fel az Európai Parlament

Az Európai Parlament plenáris ülése kedden megszavazta, hogy nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, írja a Telex.

Magyar Péter az Európai Parlamentben. Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

A képviselők jóváhagyták az Európai Parlament jogi bizottságának (JURI) szeptemberi döntését, ami nem támogatta a Tisza-elnök mentelmi jogának kiadását. Magyar ellen három különböző ügyben is kezdeményezték a magyar hatóságok a mentelmi jogának megvonását, Magyar politikai eljárásnak tartotta ezeket. Az egyik az ötkertes „telefonlopás” ügye, amikor Magyar Dunába dobta valaki mobilját. A másik kettő becsületsértés, Simonka György volt fideszes képviselő azért jelentette fel Magyart, mert egy interjúban bűnözőnek nevezte, a Mi Hazánk pedig azért, mert Fidesz szatellitpártjának nevezte őket és azt állította, hogy Dúró Dóra rendszeresen egyeztet Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével. Mindhárom ügyet elutasította az európai parlament.

Magyarhoz hasonlóan Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatták a képviselők. Őt Áder János volt köztársasági elnök testvére, Pölöskei Gáborné Áder Annamária jelentette fel, mert Dobrev azt állította, hogy bűnös a pedofilbotrányban.

A lap azt is írta, hogy az olasz Ilaria Salis mentelmi jogát is fenntartották, a javaslatot 306 igennel, 305 nemmel fogadták el. Az antifa-per egyik vádlottjaként ismertté vált 41 éves Salist 2023 februárjában tartóztatták le Budapesten. Több mint egy évet töltött magyar börtönben, mielőtt megválasztották az Európai Parlamentbe az Olasz Zöldek és Baloldali Szövetség listájáról. Salis fogva tartása nemzetközi felháborodást váltott ki, miután bilincsben készült képei bejárták a sajtót.

Orbán Viktor a döntésre reagálva a Facebookon azt írta, a „brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!”