Már nem a szén, hanem a megújuló energiák számítanak a világ legnagyobb villamosenergia-forrásának

A megújuló energiaforrások az idei év első felében először előzték meg a szenet, ezzel a világ vezető villamosenergia-forrásává váltak – írja a BBC az Ember nevű energiaelemző intézet új adatai alapján.

Napelemek Németországban. Fotó: DANIEL REINHARDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Bár a villamosenergia-igény világszerte nő, a nap- és szélenergia-termelés olyan gyorsan bővült, hogy teljes mértékben fedezte a többletigényt, sőt a szén- és gázfelhasználás is enyhén csökkent.