Mérgező gázfelhő szabadult fel a bajorországi Aschaffenburg felett

Riasztást adtak a bajorországi Aschaffenburg városában, miután egy ipari baleset miatt feltehetően mérgező gázfelhő szabadult fel. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, és zárjanak be minden nyílászárót, kapcsolják ki a szellőztető- és klímarendszereket.
A Bild úgy tudja, hogy a közeli Mainaschaff település ipartelepén, egy galvanizáló üzemben történt baleset, ami után felszállt a sárgás füst. Több mint 250 tűzoltó dolgozik speciális felszerelésben, hogy leállítsák a reakciót, ami feltehetően mérgező füstöt termeli.
Giftige Rauchwolke nach Ereignis in Mainaschaff - Mainaschaff und #Aschaffenburg#Chemieunfall pic.twitter.com/97SNmlj6H2— Rami (@Rami888) October 7, 2025
A Die Welt arról, hogy egy 6000 literes veszélyes anyagok tárolására használt tartályban történt a baleset, két munkás könnyebben megsérült.