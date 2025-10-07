Orbán Viktor: Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány

A Tisza adatszivárgási ügye után felcsavarta az ukránozást a kormány, Orbán Viktor már a Magyar Péter által kiállított kartonbábuval is összekötötte a sztorit.

Magyar két hete állította ki először az országjáráson az Orbán-bábut, mire Orbán a nevének említése nélkül lebolondozta Magyart, illetve arról írt, hogy az Index elleni per elvesztése miatt a kartonbábu után a bírákkal „megy a hiszti és a tombolás.”

Most pedig azt írta, lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Tiszát ukrán gyártmánynak tartja, és szerinte a párt háza táján kilóg az ukrán lóláb, Magyart pedig újra helytartónak nevezte.

Magyar azzal vágott vissza, hogy a Fidesz házatáján az orosz lóláb lóg ki, a Fidesz „made in Russia”, és lassan a digitális polgári körök létrehozásáról is kiderül, hogy az egész egy orosz fedősztori.

Az Orbán-bábut egyébként hétfőn Magyar ledobta a színpadról arra hivatkozva, hogy legalább a nemzeti gyásznapon ne rontsa ott a levegőt a képe.