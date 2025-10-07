Orbán Viktor: Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány

A Tisza adatszivárgási ügye után felcsavarta az ukránozást a kormány, Orbán Viktor már a Magyar Péter által kiállított kartonbábuval is összekötötte a sztorit.
Magyar két hete állította ki először az országjáráson az Orbán-bábut, mire Orbán a nevének említése nélkül lebolondozta Magyart, illetve arról írt, hogy az Index elleni per elvesztése miatt a kartonbábu után a bírákkal „megy a hiszti és a tombolás.”
Most pedig azt írta, lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány.
A Tiszát ukrán gyártmánynak tartja, és szerinte a párt háza táján kilóg az ukrán lóláb, Magyart pedig újra helytartónak nevezte.
Magyar azzal vágott vissza, hogy a Fidesz házatáján az orosz lóláb lóg ki, a Fidesz „made in Russia”, és lassan a digitális polgári körök létrehozásáról is kiderül, hogy az egész egy orosz fedősztori.
Az Orbán-bábut egyébként hétfőn Magyar ledobta a színpadról arra hivatkozva, hogy legalább a nemzeti gyásznapon ne rontsa ott a levegőt a képe.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.
A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.
Komolytalan, bohóc, bolond. A miniszterelnök elkezdte Magyar Pétert támadni a korábban Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter ellen is bevetett módszerekkel. Közben tovább emeli a tétet, szálasizik, rákosizik és második vonalas tiszásokat is célba vesz.
A kormányközeli lap azzal érvelt, hogy ők nem a Tisza Pártról írtak, hanem a párt Gazdasági Kabinetjének terveiről. A fejléc és aláírás nélküli A4-es lapra hivatkozva indult a hetek óta tartó kormányzati kampány a Tisza ellen.
A digitális építkezés nem csak egy jól hangzó elem Orbán győzelmi tervéből, hanem létszükséglet is, ugyanis hamarosan kiesnek a fizetett politikai hirdetések, amire a Fidesz brutálisan sokat költött. Megnéztük, hogy áll Orbán digitális hadserege, és mire lehet még alkalmas ez a módszer.
„Én még ilyen néma riportert nem láttam” – mondta egy ponton a Tisza Párt elnöke.