Orbán Viktor titkárának feltették a kérdést, hogy mi a helyzet Orbán állítólagos grazi kezeléseivel

POLITIKA
Az alátámasztatlan politikai pletykák nagy időszakát éljük, hetek óta zajlik a Semjén-ügy, ami valójában egy régi, bizonyítékok nélküli mendemonda terjesztése, továbbra is bizonyítékok nélkül. Egy hasonlóan alátámasztatlan, karaktergyilkos pletyka Orbán grazi elmeorvosi kezelése, már 2018-ban mérte egy kutatás, hogy ezt az összeesküvés-elméletet hányan hiszik el, aztán pár évre rá Márki-Zay Péter újra elővette a pletykát, meg is írta akkor Sárosi Péter a 444-en vezetett blogján, hogy ez miért gáz.

Olyan viszont még nem volt, hogy egy kormánybarát csatorna egy baráti beszélgetésre behívja Orbán Viktor titkárát, és megpendíti ezt a szóbeszédet. A húsz éve óta Orbán munkáját segítő Nagy János az Ultrahang csatornán mesélt egy órán át egyebek mellett

  • a kormányfőről (jó főnök, nem szereti a szervilizmust, nagyon-nagyon ritkán kiabál, a stresszt humorral oldja, célorientált, nem a hatalom érdekli, hanem az ország jobbítása),
  • a piros és a kék tollal vezetett naptárfüzetekről (egyikkel Orbán programját írja, másikkal a sajátját),
  • és Magyar Péterről is(nem gondolta, hogy az ellenzék vezére lesz, nárcisztikus, mérgező karakter, rossz kisugárzású ember, nem volt jó vele egy szobában lenni).
Forrás

Nagy még a műsor elején arról beszélt, hogy a 2006-os, vesztes választások után mélyponton volt a politikai közösségük, de össze kellett tartani, tartani kellett a lelket az emberekben, majd jött az őszödi beszéd, és onnantól kezdve Gyurcsány bukott ember volt, a Fidesz pedig felkészülhetett arra, hogy 2010-től kormányozni fog.

Erre ráfűzve kérdezte meg a műsorvezető, hogy egyébként hogy viselte a vereséget 2006-ban Orbán Viktor, a kérdés így szólt:

„Mindenféle legenda van, hogy ilyenkor elvonul, most már ki merem mondani, mert sokat beszélünk... grazi kezelésekről, meg a nem tudom miről.”

Nagy persze ezt diplomatikusan elengedte a füle mellett, és azt mondta, Orbán akkor a legerősebb, amikor nehézség van, a „hidegfrontban érzi magát a legjobban”, ahogy magáról mondani szokta, ütésre keményedik.

Aztán arra a következő kérdésre, hogy Orbán hogyan tudta megőrizni a vezető pozícióját a Fideszben 2006 után, Nagy János azzal kezdte a válaszát, hogy

„a jótékony feledés homálya borítsa ezt a pár hónapot, ami a 2006-os választás és az őszödi beszéd között volt.”

POLITIKA nagy jános graz magyar péter orbán viktor
