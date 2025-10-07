Örményországba küldené nagykövetnek Orbán korábbi angoltanárát Szijjártó Péter

POLITIKA
Nagykövetjelölteket hallgat meg szerdán az Országgyűlés külügyi bizottsága, Asztanába, Helsinkibe, Jerevánba, Szingapúrba és Újdelhibe küld új misszióvezetőket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – írja a HVG.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A hivatalosan meg nem nevezett nagykövetjelölteket zárt ülésen hallgatják meg, de a HVG megtudta a névsort: Kazahsztán fővárosába Czombos Ferencet, Helsinkibe Müller Adrient, Jerevánba Sikó Anna Máriát, Szingapúrba Kondor Annát, Újdelhibe pedig Fónagy Ferencet küldenék. A jelöltek többsége korábban volt már nagykövet, de van diplomata-háttér nélküli és eddig ismeretlen személy is a listán. A lap azt írja, Sikó korábban nyelvtanárként dolgozott, majd nyelviskolákat irányított és ő volt Orbán Viktor angoltanára. Dolgozott a Fidesz-elnök munkáját még ellenzékben segítő Széll Kálmán Alapítványnál, majd a Fidesz 2010-es választási győzelme után diplomáciai múlt és tapasztalat nélkül Ausztráliába nevezték ki nagykövetnek. Azóta több országot is megjárt: 2019-ben Oslóba került a magyar nagykövetség élére, majd 2021-től Grúzia fővárosában, Tbilisziben szolgált.

Kondor Anna külszolgálati diplomata múlt nélkül kaphatja meg a misszióvezetői pozíciót. A LinkedIn-profilja szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa, de ő a Goodwill Communications üzleti tanácsadó cég egyik alapítója is, 20 éve dolgozik a pénzügyi kommunikáció és a reputációmenedzsment világában.

Az Újdelhibe készülő Fónagy Ferenc korábban Vietnamban volt nagykövet-helyettes, az Asztanába szánt Czombos Ferenc pedig Magyarország Szentpétervári Főkonzulátusán volt vezető konzul. A finn fővárosba, Helsinkibe, a magyar misszió élére javasolt Müller Adrien korábban több külképviseletet is vezetett már, előbb a lett fővárosban, Rigában, majd februárig a svéd fővárosban, Stockholmban volt nagykövet.

Több jelöltről már az előző, szeptember 22-i ülésén döntöttek. Ekkor kapta meg a jóváhagyást az Észtországba, a tallini nagykövetség élére készülő Medveczky Iván, aki volt már nagykövet korábban többek között Mexikóban is. Szintén zöld lámpát kapott a jelenleg a ljubljanai missziót irányító Dávid Andor, aki a római nagykövetség vezetője lesz. A rabati (Marokkó) nagykövetséget vezető Tromler Miklóst a párizsi nagykövetség élére teszik ki Szijjártóék, Párizsból pedig Habsburg Györgyöt helyezik át egy új állomáshelyre: az utolsó magyar király, IV. Károly unokája a spanyol fővárosban, Madridban lesz nagykövet.

POLITIKA müller adrien Kondor Anna kinevezés Czombos Ferenc jereván Szijjártó Péter helsinki újdelhi kazahsztán orbán viktor Fónagy Ferenc Sikó Anna Mária szingapúr nagykövet
