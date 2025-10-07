Örményországba küldené nagykövetnek Orbán korábbi angoltanárát Szijjártó Péter

Nagykövetjelölteket hallgat meg szerdán az Országgyűlés külügyi bizottsága, Asztanába, Helsinkibe, Jerevánba, Szingapúrba és Újdelhibe küld új misszióvezetőket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – írja a HVG.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A hivatalosan meg nem nevezett nagykövetjelölteket zárt ülésen hallgatják meg, de a HVG megtudta a névsort: Kazahsztán fővárosába Czombos Ferencet, Helsinkibe Müller Adrient, Jerevánba Sikó Anna Máriát, Szingapúrba Kondor Annát, Újdelhibe pedig Fónagy Ferencet küldenék. A jelöltek többsége korábban volt már nagykövet, de van diplomata-háttér nélküli és eddig ismeretlen személy is a listán. A lap azt írja, Sikó korábban nyelvtanárként dolgozott, majd nyelviskolákat irányított és ő volt Orbán Viktor angoltanára. Dolgozott a Fidesz-elnök munkáját még ellenzékben segítő Széll Kálmán Alapítványnál, majd a Fidesz 2010-es választási győzelme után diplomáciai múlt és tapasztalat nélkül Ausztráliába nevezték ki nagykövetnek. Azóta több országot is megjárt: 2019-ben Oslóba került a magyar nagykövetség élére, majd 2021-től Grúzia fővárosában, Tbilisziben szolgált.

Kondor Anna külszolgálati diplomata múlt nélkül kaphatja meg a misszióvezetői pozíciót. A LinkedIn-profilja szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa, de ő a Goodwill Communications üzleti tanácsadó cég egyik alapítója is, 20 éve dolgozik a pénzügyi kommunikáció és a reputációmenedzsment világában.

Az Újdelhibe készülő Fónagy Ferenc korábban Vietnamban volt nagykövet-helyettes, az Asztanába szánt Czombos Ferenc pedig Magyarország Szentpétervári Főkonzulátusán volt vezető konzul. A finn fővárosba, Helsinkibe, a magyar misszió élére javasolt Müller Adrien korábban több külképviseletet is vezetett már, előbb a lett fővárosban, Rigában, majd februárig a svéd fővárosban, Stockholmban volt nagykövet.

Több jelöltről már az előző, szeptember 22-i ülésén döntöttek. Ekkor kapta meg a jóváhagyást az Észtországba, a tallini nagykövetség élére készülő Medveczky Iván, aki volt már nagykövet korábban többek között Mexikóban is. Szintén zöld lámpát kapott a jelenleg a ljubljanai missziót irányító Dávid Andor, aki a római nagykövetség vezetője lesz. A rabati (Marokkó) nagykövetséget vezető Tromler Miklóst a párizsi nagykövetség élére teszik ki Szijjártóék, Párizsból pedig Habsburg Györgyöt helyezik át egy új állomáshelyre: az utolsó magyar király, IV. Károly unokája a spanyol fővárosban, Madridban lesz nagykövet.