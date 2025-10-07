Rétvári Bence már ott tart, hogy Juhász Péter Pált Demszky Gábor nevezte ki

Tovább hárítja a felelősséget a kormány a Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál kinevezése miatt.

Ahogy arról beszámoltunk, Juhászt Dudás Zoltán, az Emmi akkori főosztályvezetője, a Fidesz későbbi csepeli polgármester-jelöltje terjesztette fel kinevezésre a Szőlő utcai javítóintézet élére, holott figyelmeztették Juhász kétes ügyeire. A kormány felelősségét firtató kérdésekre Gulyás Gergely egy kormányinfón arról beszélt, a kinevezéskor az akkori főosztályvezető - vagyis Dudás - hibázott. Őt aztán ki is rúgták a Külügyből.

Dudás viszont egy posztban azt állította, a szabályok alapján a Szőlő utcai javítóintézet vezetői posztjára nyílt pályázatot kellett kiírni, amit egy bizottság fogadott be, bírált el és terjesztett fel.

Mostanra jutott el a kormányzati kommunikáció oda, hogy Demszky Gábor korábbi főpolgármestert kezdték hibáztatni.

Rétvári Bence miniszterhelyettes ugyanis a Parlamentben egy napirend előtti kérdésre válaszolva arról beszélt, Juhász Péter Pál a kormányoldal által elfogadott kifogástalan életvitel vizsgálat miatt került börtönbe (egyelőre letartóztatásban van, és a vizsgálaton amúgy átment, de az ellenőrzés során észlelt gyanús körülmények miatt kezdték meg a felderítést), és ennek a törvénynek köszönhető, hogy „a Demszky Gábor által kinevezett ember végre börtönbe kerülhet.”

Frissítés: Nem egészen világos, hogy Rétvári miért beszél Demszkyről. A Szőlő utcai javítóintézet élére 2011-ben nevezték ki Juhászt, az ügyészség pedig „a Szőlő utcai javítóintézetet érintő a büntetőügyként” hivatkozik az ellene folyó eljárásra.

2011-ben pedig Tarlós István volt a főpolgármester, és a Szőlő utcai javítóintézet amúgy is az EMMI alá tartozik. Juhász korábban a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok Átmeneti Otthonában dolgozott, majd több otthont vezetett, majd egy jelzés után megváltak tőle 2005-ben.