Száraz levele, Kádár kajája és Magyar roastja

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte szolgálati közlemény: jövő szerdán élő podcastfelvételen Takács Lili, a 444 újságírója fog beszélgetni Takács Márk katonai elemzővel és Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, már csak maroknyi jegy kapható az eseményre.
Már a kampányra hangol Orbán pártállami gépezete, erről beszélgetett Rényi Pál Dániel és Uj Péter a Helyzet: van! legújabb adásában.
A NAV-nál lett vezető az Országgyűlési Őrség volt tisztje, aki részegen zaklatta kolléganőit egy disznótoros vacsorán: a Malac Varázs 2023 rendezvényen az egyik nő mellét hosszasan fogdosta, a másik melltartójába egy ötezrest gyömöszölt és azt kérdezte, „elég lesz-e orális szexre”.
Orbán Viktor a Tisza Párt elnökét ukránpártisággal vádolja, Magyar Péter pedig – aki Bonyhádon egy órán át roastolta a színpadról a Hír Tv-t – a Fidesz elnökét oroszpártisággal.
Nagykőrös vett egy 18 milliós autót az új, fideszes polgármesternek, miután az előző, ugyanolyan típusút, eladták 980 ezerért, az ügyben hűtlen kezelés miatt rendőrségi eljárás indult.
Levelet írt a 444-nek Száraz István, az ember, aki semmiről sem tudott: a Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Száraz István arra hívja fel a figyelmet, hogy bár tulajdonosa a Quartz alapkezelőnek, a vezetők nem tájékoztatják őt a fajsúlyos döntésekről. Matolcsy Ádám egyébként egy fényűző görög szigeten is vett egy villát, aminek akár milliárdos vételára is lehet: a Matolcsy-feleség után Villa Nicole-nak nevezett épület két hónap alatt 560 ezres villanyszámlát produkált.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot, ami a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.
Elkóborolt a Tokaj Intercity pénteken, egy egész napra megborult a vonatközlekedés Kelet-Magyarországon. Hadházy Ákos szerint a méregdrágán felújított esztergomi vasútvonalon nem építették ki a legalapvetőbb biztonsági rendszert, ahol papíron van, ott sem működik.
Az amerikaiak szerint akár 5000 kubai katona is harcolhat az oroszok oldalán, az ukránok százezernél is több nyugati alkatrészt találtak az orosz drónokban és rakétákban. Egy dróntámadás után leállították Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító egységét.
Lehet nosztalgiával gondolni egy olyan nagymama főztjére, aki nem tudott főzni? És olyan étterembe visszavágyni, ahol egy szegényes gasztronómiai kultúra legsötétebb évtizedeit konzerválták? Többek közt ezekre a kérdésekre kell választ keresni a Klauzál téren újranyitott Kádárban.
Kocsis fenyegetőzik, az ügyészség fellép, Juhásznál rendőrök kopogtatnak. Ki irányítja a hatóságokat? Meddig ér Orbán keze? És hol tart a Szőlő utca ügye? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Uj Péter.
A Malac Varázs 2023 rendezvényen az egyik nő mellét hosszasan fogdosta, a másik melltartójába egy ötezrest gyömöszölt és azt kérdezte, „elég lesz-e orális szexre”.
Orbán a Tisza Párt elnökét ukránpártisággal vádolja, Magyar a Fidesz elnökét pedig oroszpártisággal.
„Én még ilyen néma riportert nem láttam” – mondta egy ponton a Tisza Párt elnöke.
Az ügyben hűtlen kezelés miatt rendőrségi eljárás indult.
A Költségvetési Bizottság elé került javaslat az állami gondozott gyerekek étkeztetésének keretösszegét is emelte volna. A fideszes tagok nem indokoltak, csak szó nélkül nemmel szavaztak.
A homoszexualitás megjelenítésére vonatkozó passzusok a ludasak.
Úgy szellemieket, mint morálisakat.
A Meta október 6-án délután 6-kor elvileg kitiltja a politikai hirdetéseket a Facebookról és az Instagramról. A véghajrában Magyarországon több pénzből futottak a politikai reklámok, mint a nyolcszor népesebb Németországban, vagy Csehországban, ahol október elején parlamenti választás volt.
A Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Száraz István arra hívja fel a figyelmet, hogy bár tulajdonosa a Quartz alapkezelőnek, a vezetők nem tájékoztatják őt a fajsúlyos döntésekről.
A Matolcsy-feleség után Villa Nicole-nak nevezett épület két hónap alatt 560 ezres villanyszámlát produkált.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot. A Dürer a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.
Sátoraljaújhely felé indult Nyíregyháza helyett, de Bodrogkeresztúrnál nyakon csípték.
A képviselő szerint az eset „szimpla korrupciós ügy”, de nagyon súlyos vasúti katasztrófához is vezethet.
A miniszterelnök megüzente Varga Mihálynak, hogy túl magasak a kamatok, és azt is mondta: ha rajta múlik, sosem lesz magyar euró.
Garázdaság, illetve az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése is felmerült.
Úgy tűnik, civil adományoknak köszönhetően van erre esélyük.
A Loupe népszavazási kezdeményezését például azért utasították el, mert hárman nem írták be a lakcímüknél a településnevet.
Az amerikaiak legalábbis így tudják.
Találtak Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban működő cégtől származó alkatrészeket is.
A helyreállítási munkák várhatóan egy hónapig fognak tartani.
Néhány órával azután, hogy bemutatták a kormányát.
A fiú szerint ő csak trollkodott.
Eddig még úgy volt, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából lesz gála a Fehér Házban. Július 4-e helyett azonban június 14-én, az elnök születésnapján rendezik meg.
Az izraeli külügyminisztérium egy bejegyzésében „PR-akciónak” nevezte a flottillát, emellett azt írták, hogy szerintük az aktivisták „hazugságokat terjesztenek”.
Lehet nosztalgiával gondolni egy olyan nagymama főztjére, aki nem tudott főzni? És olyan étterembe visszavágyni, ahol egy szegényes gasztronómiai kultúra legsötétebb évtizedeit konzerválták? Többek közt ezekre a kérdésekre kell választ keresni a Klauzál téren újranyitott Kádárban.
A szükséges karbantartási munkákat végül sikerült nyárra ütemezni – nyilatkozta lapunknak Lobenwein Norbert.
Hétfő van, szabad a Borízű! Erzsébetváros kikel önmagából. Zsolt bácsi week. Tiszaburai választási csalás. Föltámadt a Kádár. Baksa-Soós János, az underground szelleme. Koncepció Szegeden. Winkler rollert tesztel.