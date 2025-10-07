Száraz levele, Kádár kajája és Magyar roastja

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte szolgálati közlemény: jövő szerdán élő podcastfelvételen Takács Lili, a 444 újságírója fog beszélgetni Takács Márk katonai elemzővel és Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, már csak maroknyi jegy kapható az eseményre.

FIDESZ

Már a kampányra hangol Orbán pártállami gépezete, erről beszélgetett Rényi Pál Dániel és Uj Péter a Helyzet: van! legújabb adásában.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A NAV-nál lett vezető az Országgyűlési Őrség volt tisztje, aki részegen zaklatta kolléganőit egy disznótoros vacsorán: a Malac Varázs 2023 rendezvényen az egyik nő mellét hosszasan fogdosta, a másik melltartójába egy ötezrest gyömöszölt és azt kérdezte, „elég lesz-e orális szexre”.

Orbán Viktor a Tisza Párt elnökét ukránpártisággal vádolja, Magyar Péter pedig – aki Bonyhádon egy órán át roastolta a színpadról a Hír Tv-t – a Fidesz elnökét oroszpártisággal.

Nagykőrös vett egy 18 milliós autót az új, fideszes polgármesternek, miután az előző, ugyanolyan típusút, eladták 980 ezerért, az ügyben hűtlen kezelés miatt rendőrségi eljárás indult.

  • A Fidesz szó nélkül leszavazta azt a javaslatot, ami a gyermekvédelmi dolgozók béremelését tette volna lehetővé.
  • Folyton feljelentik a fideszes TV2-t a Fidesz „gyermekvédelmi” törvényének a homoszexualitás megjelenítésére vonatkozó passzusok miatt.
  • Orbán Balázs olyat ukránozott, hogy Török Gábor szerint azzal átlépett bizonyos határokat.
  • A nemzetközi adatokból látszik igazán, milyen őrült összegeket reklámoz el a Facebookon a Fidesz.

NER

Levelet írt a 444-nek Száraz István, az ember, aki semmiről sem tudott: a Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Száraz István arra hívja fel a figyelmet, hogy bár tulajdonosa a Quartz alapkezelőnek, a vezetők nem tájékoztatják őt a fajsúlyos döntésekről. Matolcsy Ádám egyébként egy fényűző görög szigeten is vett egy villát, aminek akár milliárdos vételára is lehet: a Matolcsy-feleség után Villa Nicole-nak nevezett épület két hónap alatt 560 ezres villanyszámlát produkált.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot, ami a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.

Elkóborolt a Tokaj Intercity pénteken, egy egész napra megborult a vonatközlekedés Kelet-Magyarországon. Hadházy Ákos szerint a méregdrágán felújított esztergomi vasútvonalon nem építették ki a legalapvetőbb biztonsági rendszert, ahol papíron van, ott sem működik.

  • Orbán szerint a repülőrajt megtörtént, és öngyilkos az a gazdaságpolitika, amit egyébként éppen csinálnak.
  • Összegzést adott ki a rendőrség a Pécs Pride után, büntetőeljárásokat is kezdeményeztek, de a részletekről nem írtak semmit.
  • Felújításokkal próbálja megakadályozni a MET, hogy a kormányhivatal bezárassa a hajléktalanellátó intézményeit.
  • Ötből öt országos népszavazási kezdeményezésre mondott nemet a Nemzeti Választási Iroda.

KÜLFÖLD

Az amerikaiak szerint akár 5000 kubai katona is harcolhat az oroszok oldalán, az ukránok százezernél is több nyugati alkatrészt találtak az orosz drónokban és rakétákban. Egy dróntámadás után leállították Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító egységét.

Rövid hatótávolságú 9K720 Iszkander rakéta egy oroszországi hadgyakorlaton 2020. december 17-én.
Fotó: KONSTANTIN MOROZOV/Sputnik via AFP
  • Néhány órával azután, hogy bemutatták a kormányát, máris lemondott az új francia miniszterelnök.
  • Letartóztattak egy 13 éves fiút Floridában, mert megkérdezte a ChatGPT-től, hogyan ölje meg a barátját.
  • Jövő nyáron ketrecharcos gálával ünnepli 80. születésnapját Donald Trump a Fehér Ház kertjében.
  • Izrael kitoloncolta Greta Thunberget és a Gázába tartó flottilla további 170 aktivistáját.

KULTÚRA

Lehet nosztalgiával gondolni egy olyan nagymama főztjére, aki nem tudott főzni? És olyan étterembe visszavágyni, ahol egy szegényes gasztronómiai kultúra legsötétebb évtizedeit konzerválták? Többek közt ezekre a kérdésekre kell választ keresni a Klauzál téren újranyitott Kádárban.

Kádár étkezde
Fotó: Bede Márton
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Már a kampányra hangol Orbán pártállami gépezete

Kocsis fenyegetőzik, az ügyészség fellép, Juhásznál rendőrök kopogtatnak. Ki irányítja a hatóságokat? Meddig ér Orbán keze? És hol tart a Szőlő utca ügye? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Uj Péter.

Uj Péter, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
POLITIKA

A NAV-nál lett vezető az Országgyűlési Őrség volt tisztje, aki részegen zaklatta kolléganőit egy disznótoros vacsorán

A Malac Varázs 2023 rendezvényen az egyik nő mellét hosszasan fogdosta, a másik melltartójába egy ötezrest gyömöszölt és azt kérdezte, „elég lesz-e orális szexre”.

Haász János
belföld

A Facebookon üzenget egymásnak Orbán Viktor és Magyar Péter

Orbán a Tisza Párt elnökét ukránpártisággal vádolja, Magyar a Fidesz elnökét pedig oroszpártisággal.

Székely Sarolta
POLITIKA

Magyar Péter egy órán át roastolta a színpadról a Hír Tv-t Bonyhádon

„Én még ilyen néma riportert nem láttam” – mondta egy ponton a Tisza Párt elnöke.

Herczeg Márk
POLITIKA

Nagykőrös vett egy 18 milliós autót az új polgármesternek, miután az előző, ugyanolyan típusút, eladták 980 ezerért

Az ügyben hűtlen kezelés miatt rendőrségi eljárás indult.

Haász János
belföld

Szó nélkül leszavazta a Fidesz azt a javaslatot, ami a gyermekvédelmi dolgozók béremelését tette volna lehetővé

A Költségvetési Bizottság elé került javaslat az állami gondozott gyerekek étkeztetésének keretösszegét is emelte volna. A fideszes tagok nem indokoltak, csak szó nélkül nemmel szavaztak.

Székely Sarolta
gazdaság

Folyton feljelentik a fideszes TV2-t a Fidesz „gyermekvédelmi” törvénye miatt, a Hunyadi sem úszta meg

A homoszexualitás megjelenítésére vonatkozó passzusok a ludasak.

Gazda Albert
ÉLET

„Szégyellné egy értelmes ember” – Orbán Balázs a legújabb posztjában olyat ukránozott, hogy Török Gábor szerint azzal átlépett bizonyos határokat

Úgy szellemieket, mint morálisakat.

Haász János
belföld

A nemzetközi adatokból látszik igazán, milyen őrült összegeket reklámoz el a Facebookon a Fidesz

A Meta október 6-án délután 6-kor elvileg kitiltja a politikai hirdetéseket a Facebookról és az Instagramról. A véghajrában Magyarországon több pénzből futottak a politikai reklámok, mint a nyolcszor népesebb Németországban, vagy Csehországban, ahol október elején parlamenti választás volt.

Teczár Szilárd
Média

Levelet írt a 444-nek Száraz István, az ember, aki semmiről sem tudott

A Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Száraz István arra hívja fel a figyelmet, hogy bár tulajdonosa a Quartz alapkezelőnek, a vezetők nem tájékoztatják őt a fajsúlyos döntésekről.

Székely Sarolta
gazdaság

Matolcsy Ádám egy fényűző görög szigeten is vett egy villát, aminek akár milliárdos vételára is lehet

A Matolcsy-feleség után Villa Nicole-nak nevezett épület két hónap alatt 560 ezres villanyszámlát produkált.

Haász János
gazdaság

A Tiborcz-közeli építkezés papírt kapott arról, hogy egész éjjel zajonghatnak, tetszés szerinti hangerővel, egy csendes lakónegyed kellős közepén

A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot. A Dürer a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.

Szily László
gazdaság

Elkóborolt a Tokaj Intercity pénteken, egy egész napra megborult a vonatközlekedés Kelet-Magyarországon

Sátoraljaújhely felé indult Nyíregyháza helyett, de Bodrogkeresztúrnál nyakon csípték.

Gazda Albert
belföld

Hadházy Ákos: A méregdrágán felújított esztergomi vasútvonalon nem építették ki a legalapvetőbb biztonsági rendszert, ahol papíron van, ott sem működik

A képviselő szerint az eset „szimpla korrupciós ügy”, de nagyon súlyos vasúti katasztrófához is vezethet.

Haász János
belföld

Orbán Viktor szerint a repülőrajt megtörtént és öngyilkos az a gazdaságpolitika, amit egyébként éppen csinálnak

A miniszterelnök megüzente Varga Mihálynak, hogy túl magasak a kamatok, és azt is mondta: ha rajta múlik, sosem lesz magyar euró.

Haász János
gazdaság

Összegzést adott ki a rendőrség a Pécs Pride után, büntetőeljárásokat is kezdeményeztek, de a részletekről nem írtak semmit

Garázdaság, illetve az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése is felmerült.

Gazda Albert
belföld

Felújításokkal próbálja megakadályozni a MET, hogy a kormányhivatal bezárassa a hajléktalanellátó intézményeit

Úgy tűnik, civil adományoknak köszönhetően van erre esélyük.

Gazda Albert
belföld

Ötből öt országos népszavazási kezdeményezésre mondott nemet a Nemzeti Választási Iroda

A Loupe népszavazási kezdeményezését például azért utasították el, mert hárman nem írták be a lakcímüknél a településnevet.

Jelinek Anna
belföld

Akár 5 ezer kubai katona is harcolhat az oroszok oldalán az ukrajnai háborúban

Az amerikaiak legalábbis így tudják.

Gazda Albert
külföld

Százezernél is több nyugati alkatrészt találtak az ukránok az orosz drónokban és rakétákban

Találtak Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban működő cégtől származó alkatrészeket is.

Székely Sarolta
külföld

Leállították Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító egységét egy dróntámadás után

A helyreállítási munkák várhatóan egy hónapig fognak tartani.

Székely Sarolta
külföld

Még meg sem melegedett a székében, és máris lemondott az új francia miniszterelnök

Néhány órával azután, hogy bemutatták a kormányát.

Gazda Albert
külföld

Letartóztattak egy 13 éves fiút Floridában, mert megkérdezte a ChatGPT-től, hogyan ölje meg a barátját

A fiú szerint ő csak trollkodott.

Székely Sarolta
külföld

Ketrecharcos gálával ünnepli 80. születésnapját Donald Trump a Fehér Ház kertjében

Eddig még úgy volt, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából lesz gála a Fehér Házban. Július 4-e helyett azonban június 14-én, az elnök születésnapján rendezik meg.

Székely Sarolta
külföld

Izrael kitoloncolta Greta Thunberget és a Gázába tartó flottilla további 170 aktivistáját

Az izraeli külügyminisztérium egy bejegyzésében „PR-akciónak” nevezte a flottillát, emellett azt írták, hogy szerintük az aktivisták „hazugságokat terjesztenek”.

Jelinek Anna
külföld

Kádári nosztalgia – Kulináris skanzen a Klauzál téren

Lehet nosztalgiával gondolni egy olyan nagymama főztjére, aki nem tudott főzni? És olyan étterembe visszavágyni, ahol egy szegényes gasztronómiai kultúra legsötétebb évtizedeit konzerválták? Többek közt ezekre a kérdésekre kell választ keresni a Klauzál téren újranyitott Kádárban.

Bede Márton
gasztronómia

Mégsem áll le jövőre az Akvárium klub

A szükséges karbantartási munkákat végül sikerült nyárra ütemezni – nyilatkozta lapunknak Lobenwein Norbert.

Szily László
KULTÚRA
Podcast

Borízű hang #240: Meggymagos ember elektromos szopórolleren [rövid verzió]

Hétfő van, szabad a Borízű! Erzsébetváros kikel önmagából. Zsolt bácsi week. Tiszaburai választási csalás. Föltámadt a Kádár. Baksa-Soós János, az underground szelleme. Koncepció Szegeden. Winkler rollert tesztel.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast