Több ponton módosítaná a kormány az Otthon Start feltételeit

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az Otthon Start egyes feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét - írja a Bankmonitor. A szabályokat az első hónap alapján beérkezett javaslatok, észrevételek alapján alakítanák át.

A többi között pontosítanák az első lakásszerzőre vonatkozó feltételeket. A jelenlegi szabályok szerint csak az kaphat hitelt, akinek kevesebb, mint 50 százalék tulajdonrésze van egy ingatlanban. Ezt úgy módosítanák, hogy az sem probléma, ha egy időben két ilyen arányú tulajdona volt, ha az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnik.

A Bankmonitor szerint ez a könnyítés azért kerülhetett be, mert vannak olyan esetek, mikor az adásvétel során technikailag két lakásban is van tulajdona valakinek.

A meglévő ingatlanra vonatkozóan további könnyítés, hogy nem baj, ha korábban azt elbontották, ha 15 milliós lakás vagy ház van a tulajdonában, illetve ha a belterületi lakóingatlant haszonélvezettel terhelten vette, és ugyanaz a haszonélvező még mindig ott lakik. A Bankmonitor szerint az utóbbi a lényegi módosítás, a többi inkább technikai pontosítás.

Fotó: BALINT PORNECZI/AFP

A TB jogviszonnyal kapcsolatban is pontosítanának a rendeleten. A jövőben elfogadnák azt is, ha egy magyar állampolgár itthon dolgozott valamilyen nemzetközi szervezetnek, emiatt külföldi jogviszonnyal rendelkezett, de például egy Brüsszelben az EU egyik intézményének dolgozó magyar is jogosult lesz a hitelre.

Akkor nem kell megfelelni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeknek, ha az igénylő GYED-ben vagy ápolási díjban részesül, illetve megváltozott munkaképességű. Azt is lehetővé tennék, hogy a korábban megkezdett építkezésekre is fel lehessen venni a hitelt, az új építésű lakásoknál pedig nem számítana, mikor adták ki a használatbavételi engedélyt.