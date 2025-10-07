Tordai: Mégis miért kell egy sofőr, két rendőr és egy személyi asszisztens a huszonéves Lázár-gyerek fuvarozásához?

„Mégis miért kell egy sofőr, két rendőr és egy személyi asszisztens a huszonéves Lázár-gyerek fuvarozásához? Neki miért derogál a séta, a bringa, a BKK, a roller vagy bármi, amivel az emberek itt a városban közlekedni szoktak?” - kommentálta Tordai Bence, hogy a Lázár Jánoshoz intézett kérdéseire a miniszter államtitkára válaszolt. A Párbeszéd képviselője többek közt arra lett volna kíváncsi, hogy Lázár

„Nem tartja-e aggályosnak azt, hogy egy megjelent videó szerint az ön gyermeke sofőrös kormányzati gépjárművel, rendőri és asszisztensi kísérettel közlekedik?”

Illetve, hogy Lázár szerint „ez mennyire helyes és hatékony módja a közpénzek felhasználásának, illetve a magyar rendőrség egyébként is hiányos személyi állománya munkaidejével való gazdálkodásnak?”

Lázár helyett Ágh Péter válaszolt, mindössze annyit, hogy:

„Amennyiben a miniszter és a gyermeke ugyanazon irányból ugyanazon irányba utazik, együtt utaznak. Eddig is így tették, ezután is így fogják.”

Tordai szerint

„Ágh úgy tesz, mintha senki nem látta volna a videót, amiben a miniszteri gyermek megérkezik a kocsival apuci munkahelyére. Nem, Lázár János ekkor nem ült az autóban – éppen ez a probléma!”

Szeptember közepén videózta le Szabó Bálint, hogy Lázár János egyik gyermeke száll ki a miniszter kék villogós szolgálati autójából és besétál az Építési és Közlekedési Minisztérium épületébe. A felvételre a miniszter azzal reagált, hogy

minden a jogszabályoknak megfelelően történt, fiát elhozta a sofőrje, hogy később együtt utazhassanak haza. Lázár szerint ez korábban is így volt, sosem volt titok.

Hozzátette: bár személyes használatra is járna neki autó, ő nem él a lehetőséggel. A videón szereplő autónak pedig nem tulajdonosa, csak üzembentartója az állam.