Történelmi csúcson a hazai vállalatfelvásárlások száma

Történelmi csúcson van a hazai vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca Magyarországon: 2024-ben 110 ilyen üzletkötés történt, összesen 9 milliárd dollár értékben, ami közel 40%-os növekedést jelentett az előző évhez képest – derül ki az EY-Parthenon jelentéséből. A legaktívabb területek a feldolgozóipar, az IT és az energetika voltak, miközben a belföldi befektetések aránya a korábbi 30%-ról 48%-ra emelkedett.

Ebben az évtizedben a Central & Eastern Europe Private Equity Statistics kiadvány adatsora szerint megközelíthetetlen Magyarország abban a tekintetben, hogy hány vállalkozás jutott tőkebefektetéshez. 2020 és 2024 között összesen 850 vállalkozás fejlesztéseit segítette magántőke, csak 2023-ban 115 céges befektetés történt, ami azt jelenti, hogy az adott évben a régióban fejlesztési tőkeforráshoz jutó minden 5. cég (23%) magyar volt. A HVCA / EY, HVCA Investment Monitoring Report első félévi adatai szerint 2025 első félévében 47 tranzakció zárult Magyarországon, összesen 17 525 millió forintnyi befektetéssel - a tranzakciók száma 17,5 százalékkal nőtt.

Az október 29-én megrendezésre kerülő Venture Capital Summit (VCS) konferencia elsőként vállalkozik arra, hogy teljes képet nyújtson a hazai állami (kockázati) tőkebefektetések struktúrájáról, céljairól és eszközeiről, miközben kiemelt figyelmet kap a Demján Sándor Tőkeprogram – az első, kifejezetten kkv-kat célzó, jelenleg is futó tőketámogatási kezdeményezés.

A 100 milliárd forintos keretösszeggel elindult Demján Sándor Tőkeprogram minden várakozást meghaladott érdeklődést váltott ki: több mint 1800 vállalkozás jelezte részvételi szándékát, közülük több mint 1100 regisztrált is. A szakmai és pénzügyi szűrőknek több, mint 450 vállalkozás felelt meg, a pozitív befektetési döntések száma a 100-ast közelíti, ami jól mutatja, hogy a tőkebefektetések terén továbbra is listavezető lesz Magyarország.

A VCS szakmai újdonsága, hogy a befektetők mellett idén aktívan bevonja a céltársaságokat is: kerekasztalok és workshopok során közvetlenül szólítjuk meg őket, és részletesen bemutatjuk a fenntartási időszak szabályait, az idő előtti exit lehetőségeit és annak előkészítését.

Dr. Oszkó Péter a 2022 VCS konferencián, foto: Egyed Péter

A konferencián Hunyadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára a kkv-k tőkehelyzetének megerősítéséről és a tőkefinanszírozás innovációt támogató szerepéről beszél majd. Az Egyesült Államokból érkező Alfredo Soria, a Plug and Play Tech Center, EMEA a globális befektetési trendekről tart majd előadást, míg dr. Oszkó Péter, az O3 Partners alapítója a secondaries piac sajátosságait tárja fel a hallgatóság előtt. Panelbeszélgetésekben az állami tőkebefektetési koncepció részleteinek kibontása mellett a növekedési fázis kihívásairól, a női döntéshozók szerepéről és a márkaépítés fontosságáról hallgathatnak meg előadásokat a résztvevők.

A szervezők több tucat érintett vállalkozást hívtak meg a programra. Így a konferencia nem csupán a befektetési szakma, hanem a cégek számára is egyedülálló alkalom arra, hogy első kézből kapjanak tájékoztatást a tőkeági finanszírozás működéséről, és kapcsolatba kerüljenek a program döntéshozóival.