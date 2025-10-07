„Történt már veled ilyen?” Bohár Dániel ismeretterjesztőnek álcázott propagandavideóval cselezte ki a Facebook tiltását

Október 6-ától nem engedi a Facebook (Meta) a politikai tartalmak reklámozását, azaz az ilyen posztok pénzzel való megtolását, hogy az minél több ember elé odakerüljön. Hogy ez mennyire fájhat a Fidesznek, arról a Lakmusz csinált kimutatást.

Bohár Dániel, a Megafon egyik alapembere rögtön stílust is váltott egy rövid videó erejéig, és a teljesen debil, harsány propaganda helyett csinált egy felvételt, melyben semleges háttér előtt, a kamerába beszélve közszolgálatilag aggódik, hogy kivel történt már olyasmi, hogy feltörték az email-fiókját, és a személyes adatai rossz kezekbe kerültek. A cím is politikasemleges: „Történt már veled ilyen?”

Aztán jön egy kis tiszázós-ukrajnázós-weberezős szöveg a legújabb adatszivárgásos balhéra felfűzve, majd a lezárás ismét semleges: „Várjuk a válaszokat", hazudja Bohár Dániel.

Ezt a videót hirdeti most nem politikai videóként Bohár, hívja fel a figyelmet Tompos Márton momentumos képviselő és a Political Capital is.

Tompos azt írja, „próbálkoznak a srácok, és mindent meg fognak tenni, hogy kikerüljék az új szabályokat.” A politikus arra kéri a követőit, hogy jelentsék Bohár videóját.

A Political Capital pedig azt írja, jelen pillanatban Bohár Dánielnek négy, a TISZA pártról szóló, tehát egyértelműen politikai tartalmú hirdetése fut a Facebookon, mindegyiket vagy ma vagy tegnap (hétfőn vagy kedden) adták fel, tehát a politikai hirdetések betiltásának hatályba lépése után.

Ezek közül a fent említett videó volt az első, a következő háromnál viszont már nem volt ennyire visszafogott Bohár, és sima politikai propagandára tolta a rá a hirdetési pénzeket, a jelek szerint sikerrel. Itt lehet megnézni az aktív hirdetéseit.

A Political Capital is megjegyzi, amit mi is megírtunk, hogy Karácsony Gergelynek egy villamosos posztját viszont letiltotta a Meta, mert politikai tartalomnak értékelte.