Új DK, új sztiló: Varju László hátrafordított sapkában lépett színpadra a párt jelöltbemutatóján

A Demokratikus Koalíció vasárnap bemutatta a 2026-os választásokon indítandó egyéni jelöltjeit, de egy részlet eddig nem kapott nyilvánosságot.

Ez pedig Varjú László újpesti országgyűlési képviselő új, fiatalosch sztilója, amivel mutatja az utat a pártjának – a divat szempontjából, nyilván: hátrafordított baseball sapka, kilógó haj, mindezt „az új DK" felirat előtt. Mintha csak a „How Do You Do, Fellow Kids?” mémet próbálta volna reprodukálni:

A jelöltállító kongresszus Dobrev Klára arról beszélt, hogy a 106 jelölt