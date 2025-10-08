16 év után ismét nyomozni kezdett a megkéselt magyar prostituált ügyében a holland rendőrség

Újranyitotta a holland rendőrség a nyomozást a 2009 februárjában meggyilkolt nyíregyházi lány megoldatlan ügyében, miután a hatóságok az akkor talált mintákat újra megvizsgálták, és egyezést találtak, írja az MTI. A prostituáltként dolgozó 19 éves lányt 2009. február 19-én éjjel késelték halálra, az elkövetőt akkor hiába keresték. A holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet szerdán közölte, hogy

az akkor talált DNS-mintákat újra elővették, a fejlettebb technikával elvégzett vizsgálattal sikerült azonosítani két férfit, akik a magyar nő ügyfelei lehetettek a gyilkosság éjszakáján.

Fotó: EVERT ELZINGA/AFP

A DNS-egyezés után a rendőrség mindenkit arra kért, aki akkor a nőnél járt, hogy önként jelentkezzen, emellett keresnek egy Simon nevű indonéz-holland állampolgárságú férfit, aki a nyilvánosházban dolgozott a gyilkosság idején. Bár kihallgatták tizenhat évvel ezelőtt, a jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.