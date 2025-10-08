A MOL újra kivizsgálja, mennyi kőolajat tudna behozni az Adria-vezetéken keresztül

A MOL arra kérte a Földközi-tenger felől kőolajat szállító Janaf horvát vállalatot, hogy tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken – derül ki az olajipari vállalat lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A közlemény azzal zárul, hogy a vállalat szerint „a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolaj vezetékre van szükség, hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolaj ellátás”.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A két vállalat azóta folytat intenzívebb tárgyalásokat, hogy szeptember óta az Európai Bizottság mellett már Donald Trump amerikai elnök is sürgette az orosz olajvásárlás leállítását Európában. Erre reagálva Orbán Viktor szeptember végén telefonhívásában azzal érvelt, hogy nekünk nincs tengerpartunk, így nem tudunk tengeri úton olajat venni.

A MOL akkoriban végzett teszteket a horvát Janaf céggel arról, hogy az Adria kőolajvezetéken mennyi olajat tudnánk behozni az országba, ám annak eredményeit eltérően kommunikálták: a Janaf szerint megoldható volna a kizárólagos szállítás, a MOL szerint nem.

A MOL mostani közleménye szerint jelezte a Janaf felé, hogy „hogy kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasoljuk új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot. A MOL mindig is az átlátható és piaci alapú árazás híve volt.”

A vállalat azt javasolta, hogy „a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalt tulajdonosi struktúráiról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást”.