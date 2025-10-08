A német kormány elfogadta a légteret megsértő drónok lelövését

A német kormány szerdán elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy lelőjék azokat a drónokat, amelyek megsértik Németország légterét, és veszélyt jelentenek vagy komoly károkat okozhatnak. A törvényt még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, írja a Reuters.

Az új törvény azt követően született, hogy múlt pénteken több tucat járatot kellett eltéríteni vagy törölni Németország második legnagyobb repülőterén Münchenben, miután szabálytalan drónokat észleltek a légtérben.

Friedrich Merz német kancellár úgy nyilatkozott, hogy feltételezése szerint a Németország felett észlelt számos drón mögött Oroszország állt, bár egyik sem volt felfegyverezve, inkább felderítő repüléseket hajtottak végre.

Fotó: THOMAS IMO/dpa Picture-Alliance via AFP

Németországban 2025 januárja és szeptembere között 172 drónnal kapcsolatos légi közlekedési zavart regisztráltak, derül ki a Deutsche Flugsicherung (DFS) adataiból. Ez emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 129, illetve 2023-ban, amikor 121 esetet jelentettek.

A német hadsereg múlt hónapban hadgyakorlatot tartott az északi kikötővárosban, Hamburgban, ahol bemutatták, hogyan lehet hatástalanítani egy szabálytalan drónt.

A bemutatón egy nagy méretű katonai drón hálót lőtt ki egy kisebb drónra repülés közben, belegabalyítva annak propellereit a hálóba, és így kényszerítve a földre. Ezután egy robotkutya sétált oda, hogy lehetséges robbanóanyagokat keressen.

A drónok lelövése azonban sűrűn lakott városi területeken nem feltétlenül biztonságos, ráadásul a repülőterek nem minden esetben rendelkeznek olyan észlelőrendszerekkel, amelyek azonnal képesek jelenteni a drónokat.