A német kormány elfogadta a légteret megsértő drónok lelövését

A német kormány szerdán elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy lelőjék azokat a drónokat, amelyek megsértik Németország légterét, és veszélyt jelentenek vagy komoly károkat okozhatnak. A törvényt még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, írja a Reuters.
Az új törvény azt követően született, hogy múlt pénteken több tucat járatot kellett eltéríteni vagy törölni Németország második legnagyobb repülőterén Münchenben, miután szabálytalan drónokat észleltek a légtérben.
Friedrich Merz német kancellár úgy nyilatkozott, hogy feltételezése szerint a Németország felett észlelt számos drón mögött Oroszország állt, bár egyik sem volt felfegyverezve, inkább felderítő repüléseket hajtottak végre.
Németországban 2025 januárja és szeptembere között 172 drónnal kapcsolatos légi közlekedési zavart regisztráltak, derül ki a Deutsche Flugsicherung (DFS) adataiból. Ez emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 129, illetve 2023-ban, amikor 121 esetet jelentettek.
A német hadsereg múlt hónapban hadgyakorlatot tartott az északi kikötővárosban, Hamburgban, ahol bemutatták, hogyan lehet hatástalanítani egy szabálytalan drónt.
A bemutatón egy nagy méretű katonai drón hálót lőtt ki egy kisebb drónra repülés közben, belegabalyítva annak propellereit a hálóba, és így kényszerítve a földre. Ezután egy robotkutya sétált oda, hogy lehetséges robbanóanyagokat keressen.
A drónok lelövése azonban sűrűn lakott városi területeken nem feltétlenül biztonságos, ráadásul a repülőterek nem minden esetben rendelkeznek olyan észlelőrendszerekkel, amelyek azonnal képesek jelenteni a drónokat.