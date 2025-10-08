A Trump-kormányzat azt pedzegeti, hogy nem jár a kormány leállása alatt hazaküldött dolgozóknak visszamenőleges bér

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Trump-kormányzat arra figyelmeztette azokat a szövetségi alkalmazottakat, akiket a kormányzati leállás miatt fizetés nélküli szabadságra küldtek, hogy lehet, hogy nem kapják meg visszamenőlegesen a bérüket, miután a finanszírozási patthelyzet véget ér. Ezt egyes törvényhozók törvénytelennek neveznek.

A Költségvetési és Menedzsment Hivatal (Office of Management and Budget) által kiadott memo szerint egy 2019-es törvény, amelyet Donald Trump elnök írt alá, és amely garantálja a leállás utáni visszamenőleges kifizetést, nem vonatkozik azokra az alkalmazottakra, akiket ideiglenesen arra kértek, hogy ne jelenjenek meg a munkahelyükön.

Az OMB azt írja, hogy a leállás végét követően a kormánynak kötelessége kifizetni azokat az alkalmazottakat, akiket elengedhetetlennek minősítettek – például a légiforgalmi irányítókat –, és akiknek be kellett járniuk dolgozni.

Ugyanakkor azt is kijelentették, hogy a kormánynak nincs kötelezettsége visszamenőleg fizetni azoknak, akiket fizetés nélküli szabadságra küldtek, tehát lényegében hazaküldtek fizetés nélkül.

Trump kedden újságíróknak azt mondta, hogy a visszafizetés attól függ, „kiről van szó”, és hogy egyes dolgozók „nem érdemlik meg, hogy gondoskodjanak róluk”.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A Képviselőház demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries nem értett egyet Trump értelmezésével.

„A törvény világos – minden egyes fizetés nélküli szabadságra küldött szövetségi alkalmazott jogosult a visszamenőleges bérre, pont” – mondta kedden.

Jelenleg körülbelül 750 000 alkalmazott nem kapja meg a rendes fizetését, miközben a leállás az első hetének végéhez közeledik.

A 2019-es törvény, amelyet a Kongresszus megszavazott, és Trump első elnöki ciklusa alatt írt alá, előírja, hogy „minden szövetségi kormányzati alkalmazottat vagy a Kolumbia Kerület közalkalmazottját, akit fizetés nélküli szabadságra küldtek vagy munkára köteleztek azután, hogy 2018. december 22-én vagy azt követően megszűnt a költségvetési finanszírozás, kompenzálni kell a leállás időtartamára.”

A törvényt az utolsó nagyobb leállás után fogadták el, amely több mint egy hónapig tartott.

Október elsején leállt az amerikai kormányzat, miután a Szenátus nem fogadta el az utolsó pillanatban előterjesztett finanszírozási törvényjavaslatot. A leállás azt jelenti, hogy finanszírozás híján számos szövetségi intézmény és program leáll, az alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldik. Ez az ország szempontjából kritikus fontosságú szervezeteket, például a hadsereget nem érinti.

A szenátusban a republikánusok és a demokraták jelenleg patthelyzetben vannak – mindkét oldal benyújtott javaslatot a kormány újranyitására, de ezek többször is elbuktak a szavazásokon. A demokraták azt szeretnék, ha a megállapodás az egészségügyi ellátással is foglalkozna, míg a republikánusok „tiszta” jogszabályt akarnak, amely kizárólag a szövetségi költségvetésre vonatkozik. (BBC)

külföld kifizetés költségvetési leállás fizetés nélküli szabadság Office of Management and Budget amerikai kormányzat Donald Trump bér
Kapcsolódó cikkek

Leállt az amerikai kormányzat

Finanszírozás híján számos szövetségi intézmény és program működése leáll, az alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldik. Legutóbb 2019-ben volt ilyen.

Benics Márk
külföld