Alekosztól Majkán át Wolf Katiig – hírességek, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott

POLITIKA
  • Kinek énekelnek az énekesek, és meddig?
  • Mit kaphat egy sportoló a Fidesztől, és mit a Fidesz egy sportolótól?
  • Mi kell ahhoz, hogy valaki maga mögött hagyja A Pártot?

Az elmúlt harminc évben – pláne tizenötben – elég sok ismert civil megfordult a Fidesz holdudvarában. Ki őszinte szimpátiától, ki érdektől vezérelve járta a nyakkendős fórumokat, találkozókat, kampányolt neten, színpadon, tévében vagy állt le egy fotó erejéig a kormány tagjaival.

Gáspár Győző és Fásy Ádám az első sorban a 2022. március 15-ei Békemeneten
Fotó: Halász Júlia/444

Ha fideszes celebekre, hírességekre gondolunk, eszünkbe juthatnak zenészek, mint Nagy Feró, Demjén Ferenc vagy Kis Grófo, színészek, mint Nemcsák Károly vagy Eperjes Károly, sportolók, mint Kovács „Kokó” István vagy Dzsudzsák Balázs, és az olyan hírességek is, akik mára már leginkább arról híresek, hogy híresek: mint Schobert Norbert vagy Gáspár Győző. És vannak kevésbé fideszes hírességek, akikkel a Fidesz növelheti a presztízsét, mint Kapu Tibor űrhajós, aki részt vett az idei kötcsei pikniken is.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A legtöbbjüknek megérte jóban lenni a hatalommal. Kossuth-díjak, kitüntetések, állami megrendelések, rendszeres szereplések jártak a mosolygós kézfogásokért, baráti hátbaveregetésekért. Szakmailag hol megérdemelten, hol kevésbé.

A kiábrándult fideszesek mítosza

Bár eddig is volt fluktuáció, a Fideszből kiugrott Magyar Péter politikailag épít arra a képre, hogy mióta a Tisza beérte támogatottságban a kormánypártot, számos eddig Fidesz-közeli gazdasági, politikai, állami szereplő kezdett leválni. Az ilyen figurákat sokszor a kirakatba teszi a Tisza, ahogy tette az egykori vezérkari főnökkel, Ruszin-Szendi Romulusszal, vagy a református egyház korábbi zsinati tanácsosával, Tarr Zoltánnal. De ott van a kevésbé ismert Gergely Éva énekesnő is, aki a kétezres években gyakran fordult meg fideszes rendezvényeken.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ezeken a hírességeken keresztül a politikusok több különböző, sokszor akár apolitikus réteget tudnak elérni, magukat pedig képesek jobb színben feltüntetni. Persze ahogy számos elemző elmondta már, egy adott zenész/influenszer megnyerésével a politikusok nem kapják meg automatikusan a követőbázist is, mindenesetre a bulvár szerepét sosem szabad lebecsülni.

A NER történetében voltak ikonikus átállások, drámai vagy épp csendes szakítások, kitálalások, szélsőjobbra tolódás és befuccsolt projektek. Vannak influenszerek, hírességek, akik rendszeresen vettek részt fideszes rendezvényeken, esetleg kampányoltak a párt mellett, ám az utóbbi időben mintha elmaradoztak volna a kormánypárt mellől, vagy egyenesen szembefordultak eddigi politikai családjukkal. Kezdjünk az utóbbi csoporttal.

Bindzsisztáni fordulat

A nyár legzajosabb története egyértelműen Majoros Péteré, vagyis Majkáé volt. 2021 áprilisán még Szijjártó Péterrel osztotta meg a világjárvány okozta popipari problémákat, majd kiakadt azon, hogy sokan kiakadtak ezen. Kimondottan fideszes ugyan sosem volt, és arról is posztolt, hogy sosem lesz sáros a politikától, de nem is ugrott félre, ha NER-es közegben kellett mozgolódni. Lépett fel a Mészáros-cégcsoport karácsonyi buliján Nagy Feró mellett, és mielőtt az RTL-en vezetett volna műsort, a TV2-nél csinálta ugyanezt, ami annyival károsabb az előbbinél, hogy a kereskedelmi agyzsibbasztás mellett fideszes propagandát is sugároz.

Szijjártó Péter és Majka a Külügyminisztériumban, 2021. április 19-én
Fotó: Borsos Matyas

Majka 2025-ös fordulata előtt pár évvel volt már egy Azt beszélik a városban című politikai tematikájú dala, ami elitkritikus, ebből következően kormánykritikus is volt, de politikailag nem sok vizet zavart. Nem úgy a Csurran, cseppen című száma, ami hetek alatt többmilliós megtekintést ért el, és amiben Majka hatalommániás, korrupt miniszterelnököt alakít. A kormánypárt ezen valamiért nagyon kiakadt, majd miután Majka egy fellépésen eljátszotta Bindzsisztán miniszterelnökének lelövetését is, hadjárat indult ellene a kormánysajtóban. Lázár János szerint a rapper eladta a lelkét, Kocsis Máté fizetett hergelésről beszélt, a kormányközeli One Magyarország pedig – amelynek Majka nemrég lett a nagykövete – megszüntette vele az együttműködést.

Majkát mint Bindzsisztán miniszterelnökét lelövik a Campus Fesztiválon
Fotó: Debreciner.hu

Szerencsétlen harcosok

A Való Világ negyedik szériájának győztese, Nagy Alekosz vagyonőr és celebritás a 2018-as választásokon még a Fidesz Facebook-oldalán buzdított szavazásra, mondván, Orbán Viktor Magyarország legjobb miniszterelnöke.

