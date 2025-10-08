Aranyárban van az arany

Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, a Reuters azt írja, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt. (Az uncia ebben ez esetben egy standard mértékegység, egy uncia arany 31,1035 gramm aranyat jelent.)

A befektetési arany ára 0,7 százalékkal, 4011,18 dollárra emelkedett unciánként, az amerikai arany határidős jegyzése pedig 0,7 százalékkal, 4033,40 dollárra emelkedett unciánként.

Az arany árfolyama 53 százalékkal emelkedett az év eleje óta, miután 2024-ben 27 százalékkal nőtt. A Reuters azt írja, az arany árfolyamának emelkedését több tényező is ösztönözte, többek között a kamatcsökkentési várakozások, a folyamatos politikai és gazdasági bizonytalanság, a központi bankok jelentős vásárlásai, illetve az aranyat tartalmazó tőzsdei alapokba áramló tőke és a gyenge dollár.