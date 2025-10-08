Az ELTE kancellárja úgy döntött, hogy nem jár pénz a 70 év feletti doktori bírálóknak

„70. életévüket betöltött bírálóinknak a kancellári utasítást figyelembe véve sajnos nem áll módunkban megbízási díjat fizetni” – áll abban az ELTE ügyintézőjétől kiküldött levélben, amelyet a Magyar Hangnak juttatott el Szabados László csillagász, emeritus professzor, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet hetvenhét éves tudományos tanácsadója.

A kutató azt mondta, korábban legalább egy jelképes összeget, kevesebb, mint bruttó harmincezer forintot kapott a bírálatért. Mindezt úgy, hogy a PhD-értekezések alapos bírálatához alaposan el kell őket olvasni, ahogy az abban szereplő hivatkozásokat is, továbbá a jelöltek publikációit is ismernie kell – mindez nagyjából 8-10 munkanapot jelent több hét alatt elosztva.

„Én azért azt válaszoltam az ügyintéző hölgynek, hogy ettől függetlenül persze megcsinálom a bírálatot, mert a fiatalság érdekében ez nekem kötelességem, de nem minősítem a kancellárnak ezt az utasítását” – mondta a lapnak Szabados.