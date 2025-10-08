Befagyott az infláció, harmadik hónapja változatlan tempóban gyorsulnak az árak

Idén szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, jelentette szerdán a KSH. A nyugdíjasokat terhelő infláció szintén 4,3 százalék volt éves szinten, míg augusztushoz képest 0,1 százalékos csökkenést hozott. Az éves maginfláció 3,9 százalék lett, ami szintén megegyezik az augusztusival.

A most közölt adat azt jelenti, hogy Magyarországon megragadt ezen a szinten a fogyasztói árak emelkedése, hiszen harmadik hónapja ilyen éves alapú inflációt mér a statisztikai hivatal. Ami ebben a hónapban kifejezetten jó hír, az előzetes várakozások ugyanis arról szóltak, hogy gyorsulásnak indulhat a fogyasztói árak emelkedése, az elemzők jellemzően 4,5-4,9 százalék közötti inflációt vártak.

Ha a részletes adatokat nézzük, az látszik, hogy az élelmiszerek lassuló áremelkedésének köszönhetően nem nőtt az infláció. Az előző havi 5,9 százalékkal szemben az élelmiszerek ára csak 4,7 százalékkal nőtt éves szinten.

Ezen belül a csokoládé, kakaó ára 19,2 százalékkal, a tojásé 18,2, a kávéé 17,6, az édesipari lisztesárué 13,1, a gyümölcs-, zöldségléé 11,9, a büféáruké 9,5, az idényáras élelmiszereké 9,2, az étolajé, valamint a házon kívüli étkezésé 8,4-8,4 százalékkal nőtt. A margarin ára viszont 29, a liszté 12, a tejtermékeké 8,4, a cukoré 8,2, a párizsi, kolbászé 7,7, a tejé 7,4, a sertéshúsé 4,5 százalékkal csökkent.

A háztartási energiáért 10,6 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,4, az elektromos energia 2,3 százalékkal drágult. Ez lényegében azt jelenti, hogy az idei, tavalyinál hidegebb év miatt nagyobb az ország energiafelhasználása, így a nem támogatott rezsiár aránya is.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, a szolgáltatások 5,9 százalékkal drágultak. Ez utóbbin belül az üdülési szolgáltatások 12,9, a járműjavítás és -karbantartás, valamint a testápolási szolgáltatások 9,59,5, a lakásjavítás és -karbantartás 9,4, a lakbér 9,3, a sport, múzeumi belépők 8,8, az egészségügyi szolgáltatások 8,6 százalékkal lettek drágábbak.

A tartós fogyasztási cikkek árának változása is lefelé mozdította az inflációt, ugyanis csak 2,5 százalékos emelkedést mért a KSH. az ékszerek 20,7, a szobabútorok 5,1, a fűtő- és főzőberendezések 4,1, az új személygépkocsik 1,8%-kal többe kerültek.

Az üzemanyagár 0,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszerek 4,4 százalékkal drágultak.