Betiltották az EU-ban a vegakolbász és vegaburger elnevezéseket

Emlékszem, első egyetemi évemben hetekig parttalan, ámde vérre menő vitákat folytattam arról, hogy mekkora baromság a vega szalámi elnevezést, hiszen a vega szalámi nem szalámi. Ezeket az értelmetlen vitákat már rég elfelejtettem, az Európai Parlament döntését olvasva azonban elöntött az igazságtétel okozta elégedettség érzése.

Európai képviselőink ugyanis azt a döntést hozták, hogy a vegetáriánus húshelyettesítőket mostantól nem lehet majd se hamburgernek, se steaknek, se kolbásznak hívni. Az új szabály szerint ha valami alapvetően húsétel, akkor csak abban az esetben lehet annak nevezni, ami, ha van benne hús. A döntés kritikusai szerint ezzel a képviselők engedtek a húsipar nyomásának.

Fotó: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

Az EP szerint azonban azért van szükség a szabályozásra, mert a hasonlóság gyakran összezavarja a fogyasztókat, és sokszor vásárolnak tévedésből növényi alapanyagokból készült termékeket a húsos változat helyett. Az EP szerint a jelenlegi címkézés, és a csomagolásokon található nagy és zöld „vegan” felirat nem elegendő. (Kronen Zeitung)