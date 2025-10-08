Digitális Nándorfehérvár: visszaverték a tiszások röhögő fejeit Orbán digitális harcosai

2025. október 7-e valószínűleg a Nagy Smiley hadművelet néven vonul be a történelemkönyvekbe, közvetlenül a nándorfehérvári diadal és a pákozdi csata mellé. Kezdetben itt is elkeserítőnek tűnt a helyzet, de személyes bátorsággal és széles összefogással sikerült fényes győzelemre fordítani. De mi történt kedden?

Hogy a helyzetet kellő mélységében megértsük, adjuk át a szót Orbán Viktor titkárának, Nagy János államtitkárnak, aki a Digitális Polgári Körök központi csoportjában számolt be az eseményekről:

„Történt, hogy a miniszterelnök oldalát megtámadták a digitális Lenin-fiúk, a tiszás trollhadsereg tagjai, és délben még a röhögő fejek voltak többségben.”

Orbán Viktor kedden reggel 7-kor kitett egy posztot a Facebookra „Tisza: made in Ukraine” címmel, amiben arról írt, hogy szerinte az EU a mentelmi jogával fogja Magyar Pétert, a Tisza Párt pedig annyira elköteleződött Ukrajna felé, hogy „lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány”. Erre érkezett délig 3,6 ezer röhögő fej, ami valamivel felülmúlta a támogató lájkok számát. Szóval olyan ostrom alatt állt a miniszterelnök, amilyet Przemyśl óta nem láttunk.

3600 röhögő fej nézett farkasszemet 3400 lájkkal.

Erre a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár 12:56-kor a 60 ezer tagot számláló a DKP-csoportban körbevitte a véres kardot, hogy sorsdöntő lájkcsatába hívja az elbambult digitális harcosokat.

Az utasításnak köszönhetően sikerült 4800-ra növelni a támogató lájkok számát a 4100 röhögő fejjel szemben. Szerda kora dálután már 8000-6000 az állás a lájkok javára. A hadműveletet levezénylő Nagy János államtitkár szerint ezzel bebizonyították, hogy a szeretet erősebb, mint a gyűlölet. „Ők odaát a gyűlöletre szövetkeztek. Mi a szeretet és az összefogás jegyében végezzük a munkánkat” - összegezte a történteket Nagy János.

Nagy János államtitkár hivatalosan a nyáron elindított Digitális Polgári Körök közösségi koordinátora. Akkor azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy ezek a csoportok azért jönnek létre, hogy „a tagok más, hasonló érdeklődésű vagy ugyanabból a térségből származó polgárokkal tudnak majd eszmecserét folytatni.” Már az elején sem volt világos, hogy mi a különbség a Harcosok Klubja és Digitális Polgári kör között. „Míg a Harcosok Klubja arról szól, hogy a felhasználók legyenek aktívak Orbán Viktor Facebook-oldalán, addig a Digitális Polgári Körnek sokkal inkább a saját tábort erősítő, motiváló funkciója lenne. Úgy látszik, ilyen válsághelyzetekben, mégis mindenkinek csatasorba kell állnia.