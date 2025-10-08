Egy mondat a Fidesz digitális kampányáról egy átlagos októberi szerdán

Négy éve is már annak, hogy utoljára jelentkeztünk ezzel a formátummal, de muszáj volt elővenni újra, annyira meghajtották a fideszesek a debilkampány-verklit ezen az októberi szerdán, amikor is

  • a miniszterelnök eddig szigorúan háttérmunkát végző, de most valamiért aktivizált titkára, Nagy János büszkén posztolja, hogy miután Orbán Viktor Facebookján ezrek nyomtak röhögő fejes emodzsit, ő hadvezérként lájknyomó csatába vezette a digitálispolgárikörösöket, és kemény munkával megfordították a háborút, mindez egyébként egy nappal azután történik, hogy kamerák előtt kapott a baráti médiától egy Grazról szóló kérdést, nem tudjuk, mit követett el Nagy, hogy erre kényszerítik, mindenesetre nem lennénk mostanában (sem) a helyében,
  • Hoppál Péter büszkén hasonlítja Orbán Viktort egy igazi suttyóhoz, aki a támolygó haverjaival, saturészegen, decispoharakkal csönget be egy egyedül otthon lévő, riadt nőhöz,
  • Pócs János végigfurikáz a városon egy próbababát, amelynek az arcára egy kinyomtatott Magyar Péter-arcot gumiz, beszél hozzá, beintést imitál vele, kilógatja a tetőablakon, ukrán zászlót lengettet vele, megmutatja neki a Karmelitát, majd elviszi az ukrán követségre,
  • a NER egyik agytröszt-kutatóintézetének felépített, valójában persze nettó kormánypropagandát terjesztő Alapjogokért Központ vezetője csöcsös-pöcsös mondókával elemzi, vagyis „elemzi” a politikai helyzetet, sajnos a végét lehagyta, miszerint kemény volt a Csöpi csöcse, felállt tőle Öcsi pöcse, pedig úgy lett volna az igazi, mondjuk mindez még tegnap volt, de csak ma vettük észre, és egy ilyen szellemi atombombának amúgy sem gyengül az ereje az idő múlásával,
  • az agrárminiszter pedig TikTok-videón nyit ki egy Labubut, hogy „hol marad a józan ész?” felkiáltással azon sajnálkozzon, hogy létezik a divat fogalma, miszerint olcsón előállított dolgokat emberek drágán vesznek meg, reméljük, ezen elgondolkodik majd pár ember.
