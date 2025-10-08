Füstgyertyázás miatt 117 ezres bírságot kapott egy momentumos aktivista

„Jogerősen 117 ezer forintos bírságot szabtak ki az egyik aktivistánkra, amiért tavasszal, egy kormányellenes tüntetésen a kezében volt egy füstgyertya” – írja a Momentum szerdai posztjában. „Szomorú példa ez arra, hogy a hatalomnak mik a prioritásai. Nem megoldani akarják a valódi problémákat, hanem lecsapnak azokra, akik felhívják a figyelmet a problémákra” – kommentálta az esetet a párt, amely jövőre nem indul a választásokon.

Tüntetés a gyülekezési törvény módosítása ellen idén tavasszal. A párt azt nem árulta el, konkrétan melyik tüntetésen vett részt a megbüntetett aktivista. Fotó: Németh Dániel/444

A füstgyertyázós momentumosokra mostanában rájára a rúd. Szeptember végén függesztették fel hat képviselőjük mentelmi jogát, mivel a hídfoglalásokban való részvétel, a füstgyertyázás és a parlament blokádja miatt összesen tizennyolc esetben indult eljárás ellenük – valamint a független Tordai Bencével szemben.