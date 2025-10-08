Ismét hajnal egyig lehet nyitva a BEM mozi

„Oly sok nélkülözés és 130 nap után: MEGKAPTUK! Ha nem is úgy, mint eddig, de 1h-ig nyitva tarthatunk” - jelentette be Facebook-oldalán a BEM mozi. Hozzátették:

„...és a részletes leírásban benne volt, hogy az utóbbi egy évben nem jött ránk lakossági bejelentés”.

Az eset előzménye, hogy miután a Margit körúton az utóbbi években önkormányzati kezdeményezésre kialakult új kulturális és szórakozónegyedben megjelent a profi vendéglátósok érdekeltségébe tartozó Dugattyús nevű, kiglancolt kocsma, a helyhatóság a környék kulturális profiljának megőrzésére hivatkozva korlátozó rendeletet hozott. Ez elvileg arra szolgált volna, hogy a környék ne váljon a pesti mulatónegyedhez hasonlóvá, hanem őrizze meg kultúrjellegét. A rendeletbe ehhez képest olyan feltételek kerültek bele, hogy a Dugattyús továbbra is nyitva tarthatott 11 után, de a BEM már nem, pedig nem is része a Margit-negyednek, igazi régi bútordarab, mégis belekerültek a szórásba. A hely törzsvendégei aláírásgyűjtésbe kezdtek a hosszabb nyitva tartásért, a petíciót több 2600-an írták alá.