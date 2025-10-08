Ismét segélyszállító hajókat tartóztatott fel Izrael

A Freedom Flotilla Coalition (FFC) szerdán közölte, hogy hajóit „támadás érte” az izraeli hadsereg részéről, amely feltartóztatott több, a palesztin enklávé felé tartó hajót.

Az FFC egy nemzetközi, palesztinpárti aktivistacsoportokból álló hálózat, amely civil tengeri küldetéseket szervez azzal a céllal, hogy áttörje Izrael Gázával szembeni blokádját, és humanitárius segélyt juttasson a palesztin lakosságnak.

Izrael külügyminisztériuma az X-en közzétett közleményében közölte, hogy a flottilla hajói és utasai biztonságban vannak, izraeli kikötőbe szállították őket, és várhatóan hamarosan kiutasítják őket.

„Egy újabb hiábavaló kísérlet arra, hogy áttörjék a jogszerű tengeri blokádot, és belépjenek egy harci övezetbe, semmibe fulladt” – tették hozzá.

Fotó: VALERIA FERRARO/Anadolu via AFP

„Az izraeli hadseregnek nincs joghatósága nemzetközi vizeken” – közölte az FFC. - „Flottillánk nem jelent semmiféle veszélyt.”

A hajók több mint 110 000 dollár értékű segélyszállítmányt vittek – köztük gyógyszereket, légzőkészülékeket és táplálékkiegészítőket –, amelyet a gázai éhező kórházaknak szántak, áll a közleményben.

Az FFC Instagramon azt írta, hogy az izraeli hadsereg zavarja a kommunikációs jeleket, és legalább két hajóra felszálltak.

Ez volt a második hasonló incidens néhány napon belül, miután Izrael elfogott mintegy 40 hajót, és több mint 450 aktivistát tartóztatott le egy segélykonvoj, a Global Sumud Flotilla feltartóztatásakor, amely szintén Gázába próbált ellátmányt juttatni. (Reuters)