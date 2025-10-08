Jelzálogjog nélkül vásárolt meg egy 1,1 milliárdos balatoni üdülőt Balog Zoltán egyházkerülete

1,1, milliárd forintért vett az államtól egy 9604 négyzetméteres balatonboglári üdülőt a Balog Zoltán püspök vezette Dunamelléki Református Egyházkerület, tudta meg a HVG.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus árverésen adta el a földhivatali papírok szerint „kivett üdülőépület, udvar és két egyéb épület” besorolású ingatlant, amelyet csak egy keskeny parti sétány választ el a Balatontól. Mivel a vevőnek az üdülőhöz tartozó további ötven ingósságot is meg kellett vásárolnia, például klímákat és szekrényeket, ezért további 3,1 millió forintot fizetett. Illetéket viszont nem kellett fizetniük, amiért az egyház vásárolt.

Fotó: Cseke Csilla/MTI/MTVA

Mindezt jelzálogjog bejegyeztetése nélkül, ami arra utal, hogy komoly tartalékok vannak az egyházkerületnél. A lap által megismert adásvételi szerződésből az is kiderült, hogy az árverési biztosíték 285,5 millió forint volt, az e feletti összeget pedig egy hónapon belül kellett kifizetni.

A lap kereste az egyházkerületet, hogy megtudja, hogyan fizették ki az üdülőt, és mik a terveik az ingatlannal, de a megkeresésre nem reagáltak.

Az, hogy ennyi pénzt fizetett az egyházkerület az ingatlanért, azért újdonság, mert csak a kegyelmi ügy óta, amely Balog Zoltánt is súlyosan érintette, csak 6 milliárd forint értékben kapott ingatlanokat az államtól. Egy évvel ezelőtt arról számoltunk be, hogy az egyházak egyedi kormányhatározatokkal február vége óta újabb huszonnégy, különböző helyrajzi számon szereplő telek vagy épület tulajdonjogát kapták meg ingyenes állami vagyonjuttatásként. Az átadott ingatlanok összértéke a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő adatsora szerint több mint 25,5 milliárd forint. Közülük is az egyik legértékesebb, 5,6 milliárd forintos darab a Balog Zoltán vezette Dunamelléki Református Egyházkerülethez került. Az egyházkerület már januárban is kapott egy Parlament közeli, 1,4 milliárdos ingatlant.