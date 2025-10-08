Két fiatalt tartóztattak le a londoni bölcsődéket ért kibertámadással kapcsolatban

Egy 17 éves fiú és egy 22 éves férfit tartóztatott le a brit rendőrség egy londoni bölcsődehálózatot ért kibertámadással kapcsolatban, számolt be a BBC.

A Metropolitan Police (Met) közlése szerint a két személyt lakóhelyükön, a Hertfordshire megyében található Bishop’s Stortfordban vették őrizetbe számítógépes visszaélés és zsarolás gyanújával.

Ahogy arról mi is beszámoltunk szeptember végén, több mint 8000, londoni bölcsődékbe járó gyerek adatait lopták el hackerek. A magát Radiant néven emlegető csoport állítását azzal támasztotta alá, hogy közzétette tíz olyan gyerek nevét, fényképét, lakcímét és családi elérhetőségeit, akik állításuk szerint a Kido International által működtetett 18 bölcsőde egyikébe jártak.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A rendőrség közölte, hogy szeptember 25-én kapott bejelentést az Action Fraud nevű kiberbűnözést jelentő szolgálattól, amely egy zsarolóvírussal végrehajtott támadás részleteit tartalmazta.

Az őrizetbe vett személyek továbbra is rendőrségi felügyelet alatt vannak kihallgatás céljából.

Will Lyne, a Met gazdasági és kiberbűnözésért felelős vezetője így nyilatkozott: „Tisztában vagyunk vele, hogy az ilyen jellegű esetekről szóló hírek komoly aggodalmat kelthetnek, különösen azokban a szülőkben és gondviselőkben, akik attól tartanak, milyen hatással lehet egy ilyen incidens rájuk és családjukra.”

Hozzátette, hogy a két fiatal letartóztatása egy fontos előrelépés a nyomozásban, és mindent megtesznek, hogy az elkövetőket felelősségre vonják.