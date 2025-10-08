Kimentettek mindenkit az Everestről

A hatóságok közlése szerint a mentőcsapatok kimentették az összes, az Everest keleti oldalánál, Tibetben rekedt túrázót, ezzel lezárva a térség egyik legnagyobb kutatási és mentési műveletét.

A hétvégén több száz túrázó rekedt a hóval borított, elzárt Karma-völgyben, miután egy szokatlanul erős hóvihar nagy mennyiségű havat zúdított a térségre. A havazás szombaton egész nap folytatódott a völgyben, amely átlagosan 4200 méteres magasságban fekszik. Vasárnapig a mentők körülbelül 350 túrázót helyeztek biztonságba, további 200 túrázó megmentése viszont még váratott magára.

A hivatalos Hszinhua hírügynökség keddi esti beszámolója szerint összesen 580 túrázót, valamint több mint 300 vezetőt, jakpásztort és egyéb segítő személyzetet evakuáltak.

Fotó: BARTOMIEJ BARGIEL/Red Bull Content Pool via AFP

A Hszinhua hírügynökség szerint az Everest-régió jelenleg ideiglenesen zárva tart a nyilvánosság előtt, beleértve a Karma- és Rongshar-völgyeket, valamint a Cho Oyu térségét is.

A hétvégi erős havazás Kína nyugati részének több más területén is súlyosan érintette a túrázókat, köztük Hszincsiangban, Csinghajban és Kanszuban. Legalább egy ember életét vesztette, hipotermia és magashegyi betegség kombinációja miatt.

Október általában főszezonnak számít a térségben, mivel ilyenkor az időjárás jellemzően derült és enyhe. (Guardian)