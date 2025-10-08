Magyar: Ez az embertelen hatalom arra nem volt képes másfél év alatt, hogy kiálljon és bocsánatot kérjen, belenézzen a bicskei áldozatok szemébe

„Ki fogjuk vizsgálni 20 évre visszamenőleg a gyermekek ellen elkövetett minden bűncselekményt, minden szörnyűséget, minden rémtettet nyilvánosan, ha már ez az embertelen hatalom arra nem volt képes másfél év alatt, hogy kiálljon és felelősséget vállaljon, bocsánatot kérjen, belenézzen a bicskei áldozatok szemébe” - mondta kaposvári fórumán Magyar Péter, miután Gulyás Gergely arról beszélt, hogy megüzente Varga Juditnak, hogy térjen vissza. A Tisza párt elnöke szerint

a kormánynak bocsánatot kéne kérnie az áldozatoktól, mert „a magyar állam nem teljesítette a legalapvetőbb feladatát, nem védte meg a leginkább rászoruló, leginkább magára hagyott, súlyosan traumatizált gyermekeket. És nemcsak nem védte meg őket, hanem a nekik ártó rémeket kitüntették, felmentették, kegyelmet adtak nekik, állami megbízásokban részesítették őket. Emlékezzünk csak a bicskei botrányra.”

„Mindent megígért a hatalom tavaly a kegyelmi botrány után, hogy minden más lesz, hogy soha többé nem történik ilyen, hogy elindítják a kifogástalan életvitel vizsgálatot, mindenkit átvilágítanak, segítenek a gyermekvédelemben élőknek. És mi történt?”

- kiderült a Szőlő utcai botrány, mondta Magyar.