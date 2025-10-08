Majka szerint Bécsben „egy olyan típusú csávó”, mint ő, „folyamatosan a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat”

A Majka néven műsorvezető és zenélő Majoros Péter az RTL kreatív vezetőjével beszélgetett egy podcastban, amiben a Blikk szemléje szerint a Csurran, cseppen című daláról is beszélt, hogy annak elkészülésekor is számított rá, milyen hatást vált majd ki.
„Amikor elkészült a dal, én abszolút tudtam. Hát, már az Azt beszélik a városban című dalt is eléggé felkapták. Csak akkor még nem tudtam, melyik oldal fogja kitűzni a zászlajára ezt a dalt” – mondta Majka, aki szerint „ott mindenki forgott, mint tojógalamb a konyhában”, hogy ki használja majd a számot. Szerinte az a dal „sokkal elitellenesebb, sokkal célzottabb lövés volt egy-két személyre”, mint a Bindzsisztán fiktív miniszterelnökéről szóló.
Arról is beszélt, hogy más lenne a helyzet, ha Ausztriában élne: „Az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat.” Szerinte abban az esetben nem lenne kérdés, hogy egy olyan rappernek, mint ő, ellenzéki szemszögből kell dalokat gyártania.
A kérdésre, hogy az emberek szeretetét vagy gyűlöletét érzi-e jobban, ezt válaszolta: „Ez a politika oldaláról van. Az embereket, akik ott állnak a koncerten és éneklik a dalt, abszolút nem érdekli, hogy ez kiről szól, miről szól, hova tartozik. Szerintem túlgondoljuk ezt a dolgot. De egyébként annyi változás van, hogy sokkal többen vannak most a koncerteken.”
A plusz mondatot úgy is lehet érteni, hogy „A kurva anyját, minden Fidesz!”
Alig 24 óra alatt több mint 190 ezer reakció érkezett posztjára, amiben jelezte, hogy szerinte az infláció, az orosz befolyás, a vasúti összeomlás, az MNB-ből eltűnt 500 milliárd a fontos, nem ő.