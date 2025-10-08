Meghirdették az orosházi üveggyár épületeit az amerikai tulajdonosok

Nincs több kérdés, eldőlt az orosházi síküveggyár sorsa, írja Beol.hu, miután megjelent az ingatlanhirdetés a gyár épületeiről. Az amerikai Guardian 1991. február 3-án indította be az üzemet, a termelés egészen 2022-ig folyamatos volt. Akkor az európai energiahelyzetre hivatkozva a cég lekapcsolta a FLOAT üveg-kemencét, a lépést ideiglenesnek nevezték, az újraindítás a földgázárak csökkenéséhez kötötték. Az újraindítás azóta sem történt meg, a Világgazdaság 2024-ben arról írt, hogy az amerikaiak nem jelezték a kormánynak a problémát, és segítséget sem kértek a működésükhöz.

