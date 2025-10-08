Négyen meghaltak és többen megsérültek Madridban, amikor összeomlott egy épület

Egy felújítás alatt álló, több emeletes épület omlott össze Madrid központjában kedden – írja a Deutsche Welle. A mentőalakulatok éjfél előtt nem sokkal két holttestet találtak, a madridi mentőszolgálat pedig szerdán kora reggel közölte, hogy a romok közül előkerült két másik holttest is. A spanyol EFE hírügynökség szerint a halottak között mali, guineai és ecuadori munkások is vannak.

Fotó: DIEGO RADAMES/Anadolu via AFP

A helyi média szerint körülbelül 30-40 ember dolgozott az épületben, amit épp négycsillagos szállodává alakítottak át. Beatriz Martin, a madridi mentőszolgálat szóvivője annyit mondott, hogy több helyen is összeomlott az épület födémszerkezete. Hozzátette, hogy még túl korai lenne a baleset okáról beszélni.

Az El País azt írja, a madridi polgármester, José Luis Martínez-Almeida is a helyszínre ment, ő azt nyilatkozta, úgy tudni, hogy a hatodik emelet padlója omlott be, és ez okozta a többi emelet beomlását is. A munkások beszámolója szerint a beomláskor hárman a földszinten voltak, egy ember pedig a legfelső emeleten.